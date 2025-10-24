Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.30
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
3
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.50
П2
86.00
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.44
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.41
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Сочи
П1
X
П2

Форвард «Автомобилиста» о травме Кизимова: Как будто все серьезно

Во время матча с «Трактором» Семен Кизимов получил повреждение, из-за чего больше не вернулся в игру.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров рассказал, что на данный момент известно о состоянии его товарища по команде Семена Кизимова.

— Как состояние Семена Кизимова?

— Еще точно не знаю, я так понимаю, поедет на обследование. Как будто все серьезно, но не буду загадывать, — сказал Шаров в беседе с корреспондентом SportMail Ариной Нуриахметовой.

Кизимов во время домашнего матча с «Трактором» столкнулся с соперником и получил повреждение плеча. Он не смог продолжить игру и был отправлен в подтрибунное помещение. Известно, что в текущем сезоне «Автомобилист» лишился сразу нескольких мастеровитых игроков из-за травм. С начала сезона выбыл Кертис Волк, Брукс Мэйсек, Никита Трямкин, позже проблемы со здоровьем появились у Стефана Да Косты, Рида Буше. Волк, Мэйсек и Да Коста уже вернулись в строй, однако лазарет периодически продолжает пополняться.

Встреча с «Трактором» завершилась со счетом 5:3. «Автомобилист» одержал волевую победу, несмотря на то, что челябинцы открыли счет уже на 45-й секунде матча. Екатеринбуржцы сейчас занимают в турнирной таблице второе место с 26 очками после 20 матчей. Сильнее на Востоке только магнитогорский «Металлург». «Трактор» на шестой строчке.

Автомобилист
5:3
0:1, 2:0, 3:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11333 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Вратари
Владимир Галкин
Крис Дригер
(00:00-56:34)
Крис Дригер
(57:28-57:50)
Крис Дригер
(58:25-58:38)
Крис Дригер
(c 58:57)
1-й период
00:45
Руслан Агламзянов
(Арсений Коромыслов, Семен Дер-Аргучинцев)
01:18
Даниил Карпович
07:35
Григорий Дронов
2-й период
25:06
Андрей Никонов
27:49
Данил Романцев
34:07
Ярослав Бусыгин
(Егор Черников, Максим Денежкин)
34:21
Григорий Дронов
36:22
Джесси Блэкер
(Кертис Волк, Максим Тарасов)
36:41
Дмитрий Юдин
36:41
Арсений Коромыслов
3-й период
46:23
Стефан Да Коста
(Роман Горбунов, Брукс Мэйсек)
53:32
Михаил Григоренко
(Логан Дэй, Семен Дер-Аргучинцев)
57:28
Никита Шашков
(Максим Денежкин)
58:25
Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
58:57
Ярослав Бусыгин
(Джесси Блэкер)
Статистика
Автомобилист
Трактор
Штрафное время
6
26
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит