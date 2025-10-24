Форвард «Автомобилиста» о травме Кизимова: Как будто все серьезно

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров рассказал, что на данный момент известно о состоянии его товарища по команде Семена Кизимова.
— Как состояние Семена Кизимова?
— Еще точно не знаю, я так понимаю, поедет на обследование. Как будто все серьезно, но не буду загадывать, — сказал Шаров в беседе с корреспондентом SportMail Ариной Нуриахметовой.
Кизимов во время домашнего матча с «Трактором» столкнулся с соперником и получил повреждение плеча. Он не смог продолжить игру и был отправлен в подтрибунное помещение. Известно, что в текущем сезоне «Автомобилист» лишился сразу нескольких мастеровитых игроков из-за травм. С начала сезона выбыл Кертис Волк, Брукс Мэйсек, Никита Трямкин, позже проблемы со здоровьем появились у Стефана Да Косты, Рида Буше. Волк, Мэйсек и Да Коста уже вернулись в строй, однако лазарет периодически продолжает пополняться.
Встреча с «Трактором» завершилась со счетом 5:3. «Автомобилист» одержал волевую победу, несмотря на то, что челябинцы открыли счет уже на 45-й секунде матча. Екатеринбуржцы сейчас занимают в турнирной таблице второе место с 26 очками после 20 матчей. Сильнее на Востоке только магнитогорский «Металлург». «Трактор» на шестой строчке.
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Владимир Галкин
Крис Дригер
(00:00-56:34)
Крис Дригер
(57:28-57:50)
Крис Дригер
(58:25-58:38)
Крис Дригер
(c 58:57)
00:45
Руслан Агламзянов
(Арсений Коромыслов, Семен Дер-Аргучинцев)
01:18
Даниил Карпович
07:35
Григорий Дронов
25:06
Андрей Никонов
27:49
Данил Романцев
34:07
Ярослав Бусыгин
(Егор Черников, Максим Денежкин)
34:21
Григорий Дронов
36:22
Джесси Блэкер
(Кертис Волк, Максим Тарасов)
36:41
Дмитрий Юдин
36:41
Арсений Коромыслов
46:23
Стефан Да Коста
(Роман Горбунов, Брукс Мэйсек)
53:32
Михаил Григоренко
(Логан Дэй, Семен Дер-Аргучинцев)
57:28
Никита Шашков
(Максим Денежкин)
58:25
Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
58:57
Ярослав Бусыгин
(Джесси Блэкер)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
