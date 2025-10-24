Форвард «Автомобилиста» о травме Кизимова: Как будто все серьезно

Кизимов во время домашнего матча с «Трактором» столкнулся с соперником и получил повреждение плеча. Он не смог продолжить игру и был отправлен в подтрибунное помещение. Известно, что в текущем сезоне «Автомобилист» лишился сразу нескольких мастеровитых игроков из-за травм. С начала сезона выбыл Кертис Волк, Брукс Мэйсек, Никита Трямкин, позже проблемы со здоровьем появились у Стефана Да Косты, Рида Буше. Волк, Мэйсек и Да Коста уже вернулись в строй, однако лазарет периодически продолжает пополняться.