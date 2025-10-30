«Северсталь» — «Динамо» Москва 30 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Северсталь» — один из главных сюрпризов в КХЛ. Команда с небольшим бюджетом по меркам топ-клубов лидирует в Западной конференции после 20 матчей. Прямо сейчас у череповчан победная серия из 8 игр. За этот отрезок «Северсталь» слетала на Дальний Восток, и это не помешало ей взять верх над «Локомотивом», «Авангардом» и «Шанхаем». Два дня назад команда Козырева уверенно разобралась с «Амуром» 6:2. Форвард Абросимов набрал три очка и вошел в число лучших бомбардиров КХЛ. «Северсталь» вообще достаточно много забивает, на Западе только у «Спартака» больше голов, чем у нее (64 против 63).