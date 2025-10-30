Ричмонд
«Северсталь» — «Динамо» Москва 30 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 30 октября, «Северсталь» встречается с московским «Динамо» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: PHOTO.KHL.RU

Матч «Северсталь» — «Динамо» Москва начнется в 19:00 мск и пройдет в «Ледовом Дворце» в Череповце. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».

«Северсталь» — один из главных сюрпризов в КХЛ. Команда с небольшим бюджетом по меркам топ-клубов лидирует в Западной конференции после 20 матчей. Прямо сейчас у череповчан победная серия из 8 игр. За этот отрезок «Северсталь» слетала на Дальний Восток, и это не помешало ей взять верх над «Локомотивом», «Авангардом» и «Шанхаем». Два дня назад команда Козырева уверенно разобралась с «Амуром» 6:2. Форвард Абросимов набрал три очка и вошел в число лучших бомбардиров КХЛ. «Северсталь» вообще достаточно много забивает, на Западе только у «Спартака» больше голов, чем у нее (64 против 63).

Московское «Динамо» хорошо играет в октябре (7 побед и 2 поражения), но пока занимает лишь 7-е место в конференции. За последние две недели бело-голубые провели сразу три матча против «Шанхая» и взяли 4 очка из 6. У «Динамо» сейчас выделяется форвард Ильенко, он сделал по дублю против китайского клуба и «Спартака». Кроме того, вернулся на свой уровень вратарь Подъяпольский, он пропустил лишь 4 шайбы в трех последних матчах и отразил 88 бросков.

«Северсталь» и «Динамо» Москва еще не играли в этом сезоне. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры уверены, что шансы команд в этом матче примерно равны. Победа «Северстали» в основное время стоит 2,46, а победа «Динамо» — 2,60. На тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,60, а на тотал больше 5,5 — 2,26.

