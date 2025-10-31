«Локомотив» — СКА 31 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Локомотив» хорошо провел последние 5 матчей, выиграв 4 из них. После завоевания Кубка Гагарина и смены тренерского штаба ярославцы не сбавили к себе требования и заслуженно идут в лидерах Западной конференции. У «Локо» лучшая оборона в лиге и вратари, команда Хартли пропустила всего 40 шайб в 20 матчах. СКА за последний месяц выигрывает только у команд ниже уровнем. Либо за счет ошибки судей, как было в игре с «Автомобилистом». У Ларионова есть проблемы как с игрой в нападении, так и в обороне.