«Локомотив» — СКА 31 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Локомотив» — СКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «Арене-2000» в Ярославле. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
«Локомотив» хорошо провел последние 5 матчей, выиграв 4 из них. После завоевания Кубка Гагарина и смены тренерского штаба ярославцы не сбавили к себе требования и заслуженно идут в лидерах Западной конференции. У «Локо» лучшая оборона в лиге и вратари, команда Хартли пропустила всего 40 шайб в 20 матчах. СКА за последний месяц выигрывает только у команд ниже уровнем. Либо за счет ошибки судей, как было в игре с «Автомобилистом». У Ларионова есть проблемы как с игрой в нападении, так и в обороне.
«Локомотив» недавно встречался со СКА в Санкт-Петербурге. Ярославцы превзошли армейцев в агрессии, движении и нацеленности на ворота и повели 2:0 в первом периоде. Команда Ларионова попыталась отыграться, но забила только гол престижа при 0:3. Локтионов за 14 секунд до конца матча мог сократить отставание, но не реализовал буллит. СКА после 19 матчей занимает 9-е место на Западе. За команду из Санкт-Петербурга два дня назад дебютировал защитник СКА Савиков, которого выменяли у «Спартака». В первом же матче 22-летний хоккеист забил гол.
Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение обладателю Кубка Гагарина. Победа «Локомотива» в основное время оценивается в 1,73, а победа СКА — в 4,50. На тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,60, а на тотал больше 5,5 — 2,26.
Боб Хартли
Игорь Ларионов
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит