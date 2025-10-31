Ричмонд
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.47
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
01.11
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.82
П2
4.02
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

«Локомотив» — СКА 31 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 31 октября, «Локомотив» примет СКА в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Локомотив» — СКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «Арене-2000» в Ярославле. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

«Локомотив» хорошо провел последние 5 матчей, выиграв 4 из них. После завоевания Кубка Гагарина и смены тренерского штаба ярославцы не сбавили к себе требования и заслуженно идут в лидерах Западной конференции. У «Локо» лучшая оборона в лиге и вратари, команда Хартли пропустила всего 40 шайб в 20 матчах. СКА за последний месяц выигрывает только у команд ниже уровнем. Либо за счет ошибки судей, как было в игре с «Автомобилистом». У Ларионова есть проблемы как с игрой в нападении, так и в обороне.

«Локомотив» недавно встречался со СКА в Санкт-Петербурге. Ярославцы превзошли армейцев в агрессии, движении и нацеленности на ворота и повели 2:0 в первом периоде. Команда Ларионова попыталась отыграться, но забила только гол престижа при 0:3. Локтионов за 14 секунд до конца матча мог сократить отставание, но не реализовал буллит. СКА после 19 матчей занимает 9-е место на Западе. За команду из Санкт-Петербурга два дня назад дебютировал защитник СКА Савиков, которого выменяли у «Спартака». В первом же матче 22-летний хоккеист забил гол.

Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают предпочтение обладателю Кубка Гагарина. Победа «Локомотива» в основное время оценивается в 1,73, а победа СКА — в 4,50. На тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,60, а на тотал больше 5,5 — 2,26.

