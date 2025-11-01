Ричмонд
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
10.00
П2
21.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.66
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.71
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.95
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.39
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.46
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.53
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.39
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.35
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2

«Динамо» Москва — ЦСКА 1 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 1 ноября, в Москве пройдет дерби «Динамо» — ЦСКА в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК ЦСКА

Матч «Динамо» Москва — ЦСКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».

Московское «Динамо» набрало ход, на его счету 4 победы в 5 матчах. Два дня назад бело-голубые остановили лидера Западной конференции «Северсталь», выиграв в гостях 3:0. Команда Кудашова не пропустила, хотя по ходу игры осталась без защитников Готовца и Классона. Для вратаря Подъяпольского это второй матч на ноль за неделю. В Череповце «Динамо» сыграло вторым номером и дважды наказало «Северсталь» за грубые ошибки у своих ворот. Слепышев набрал очки в 6-м матче подряд, а Швец-Роговой забил в 4-м матче подряд. «Динамо» поднялось на 6-е место, до лидеров Запада осталось уже немного.

ЦСКА же пока остается на 8-й строчке в таблице. Армейцы прервали 4-матчевую серию побед, проиграв 28 октября «Спартаку» 2:3. Команду Никитина снова подвело меньшинство, она пропустила две шайбы после удалений. ЦСКА — третья команда лиги с конца по игре 4 на 5 (лишь 71,6% эффективности). При этом красно-синие очень хороши в большинстве, тут они на 2-м месте в КХЛ (34,4% эффективности). Со «Спартаком» ЦСКА почти довел игру до овертайма, решающий гол вратарь Мартин пропустил за 40 секунд до конца 3-го периода.

«Динамо» и ЦСКА уже дважды встречались в этом сезоне. Первая встреча осталась за армейцами (6:2), вторая — за бело-голубыми (4:3 Б). Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят фаворита в сегодняшнем дерби. Победа «Динамо» с учетом овертайма и буллитов стоит 1,88, а победа ЦСКА — 1,96. Голов тут много не ждут, на тотал меньше 5,5 предлагают коэффициент 1,61.

