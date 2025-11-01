«Динамо» Москва — ЦСКА 1 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Динамо» Москва — ЦСКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
Московское «Динамо» набрало ход, на его счету 4 победы в 5 матчах. Два дня назад бело-голубые остановили лидера Западной конференции «Северсталь», выиграв в гостях 3:0. Команда Кудашова не пропустила, хотя по ходу игры осталась без защитников Готовца и Классона. Для вратаря Подъяпольского это второй матч на ноль за неделю. В Череповце «Динамо» сыграло вторым номером и дважды наказало «Северсталь» за грубые ошибки у своих ворот. Слепышев набрал очки в 6-м матче подряд, а Швец-Роговой забил в 4-м матче подряд. «Динамо» поднялось на 6-е место, до лидеров Запада осталось уже немного.
ЦСКА же пока остается на 8-й строчке в таблице. Армейцы прервали 4-матчевую серию побед, проиграв 28 октября «Спартаку» 2:3. Команду Никитина снова подвело меньшинство, она пропустила две шайбы после удалений. ЦСКА — третья команда лиги с конца по игре 4 на 5 (лишь 71,6% эффективности). При этом красно-синие очень хороши в большинстве, тут они на 2-м месте в КХЛ (34,4% эффективности). Со «Спартаком» ЦСКА почти довел игру до овертайма, решающий гол вратарь Мартин пропустил за 40 секунд до конца 3-го периода.
«Динамо» и ЦСКА уже дважды встречались в этом сезоне. Первая встреча осталась за армейцами (6:2), вторая — за бело-голубыми (4:3 Б). Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят фаворита в сегодняшнем дерби. Победа «Динамо» с учетом овертайма и буллитов стоит 1,88, а победа ЦСКА — 1,96. Голов тут много не ждут, на тотал меньше 5,5 предлагают коэффициент 1,61.