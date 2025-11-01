«Динамо» Москва — ЦСКА 1 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» набрало ход, на его счету 4 победы в 5 матчах. Два дня назад бело-голубые остановили лидера Западной конференции «Северсталь», выиграв в гостях 3:0. Команда Кудашова не пропустила, хотя по ходу игры осталась без защитников Готовца и Классона. Для вратаря Подъяпольского это второй матч на ноль за неделю. В Череповце «Динамо» сыграло вторым номером и дважды наказало «Северсталь» за грубые ошибки у своих ворот. Слепышев набрал очки в 6-м матче подряд, а Швец-Роговой забил в 4-м матче подряд. «Динамо» поднялось на 6-е место, до лидеров Запада осталось уже немного.