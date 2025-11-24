ЦСКА — СКА, матчи Овечкина и Демина: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург)
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Из трех матчей игрового дня в КХЛ явно выделяется армейское дерби. Команды впервые в этом сезоне встречались месяц с небольшим назад в Санкт-Петербурге, и тогда победу в упорном поединке осталась за ЦСКА. Расклад сил с того поединка серьезно поменялся: московская дружина Никитина регулярно оступается, в то время как петербужская — Ларионова, напротив, набрала отличный ход. СКА выиграл четыре из пяти последних матчей против очень серьезных оппонентов и находится в хорошей форме. Лучшего момента для реванша представить сложно.
Футбол. АПЛ. 12-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже почти два месяца. После поражения от «Брентфорда» в конце сентября манкунианцы выиграли три игры подряд, а затем сыграли две ничьи, проявляя характер в последние минуты матча. Команда Рубена Аморима подходит к игре с осторожным оптимизмом, хотя говорить о какой-либо стабильности пока еще не приходится. И все-таки победа «Юнайтед» просто необходима — она позволит команде взлететь с десятой позиции сразу в топ-5.
«Эвертон» тоже испытывает трудности в этом сезоне. Команда Дэвида Мойеса находится в нижней части турнирной таблицы и пока не может найти стабильный ритм игры. История встреч для «ирисок» на «Олд Траффорд» также не внушает оптимизма: с 1993 года «Эвертон» лишь раз сумел победить «Ман Юнайтед» на выезде. И все же, «синие» способны создать сопернику проблемы. А если нет, то манкунианцы вполне могут их себе придумать сами.
Футбол. Бразильская Серия А. 35-й тур. «Интернасьонал» — «Сантос»
03:00. Где смотреть: «Матч! Футбол 3».
«Сантос» с Неймаром за пять туров до конца чемпионата находится в зоне вылета и рискует второй раз за три года покинуть элиту бразильского футбола. Звездный бразилец, который возвращался в команду, чтобы спасти ее и свою карьеру, не оправдывает никаких ожиданий — карточек пока больше, чем голов. У «Интернасьонала» дела не шибко лучше — команда также является одним из претендентов на вылет. Обеим командам победа необходима как воздух, поэтому матч обещает быть напряженным, полным борьбы и эмоций.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс»
03:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
На лед «Кэпитал Уан-арены» ближайшей ночью выйдут сразу пять россиян: Марченко, Воронков, Проворов и Чинахов против Овечкина. Команды подходят к матчу в статусе прямых конкурентов и победитель предстоящего матча, вероятно, поднимется в зону плей-офф. «Вашингтон» набрал неплохую форму и, кажется, нащупал всю игру в атаке: в последних трех матчах «столичные» забросили 18 шайб, четыре из которых ушли на голевой счет Овечкина. Лучший снайпер в истории отличился в этом месяце уже восемь раз, сократив отставание от абсолютного рекорда Гретцки до 32 шайб. С учетом того, что Овечкин забивал «Коламбусу» в пяти последних встречах, есть все основания полагать, что этот разрыв еще немного сократится.
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. «Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс»
03:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Вторая в этом сезоне «Битва за Нью-Йорк». Первую две недели назад «Бруклин» проиграл вдрызг, но сейчас есть возможность реабилитироваться за это. «Нью-Йорк» — одна из худших команд на старте сезона по игре в гостях, а у «Бруклина», несмотря на три победы, все еще ноль в выигранных матчей дома. Отдельно нас интересуют свершения Егора Демина: последнюю игру против «Торонто» он откровенно провалил, а вот субботнюю игру против «Бостона» можно считать пока лучшей в его 15-матчевой карьере в НБА. И все-таки Демину продолжают доверять место в стартовой пятерке, а значит возможностей проявить себя у него еще будет немало.