ЦСКА — СКА, матчи Овечкина и Демина: что смотреть сегодня

Вторая в этом сезоне «Битва за Нью-Йорк». Первую две недели назад «Бруклин» проиграл вдрызг, но сейчас есть возможность реабилитироваться за это. «Нью-Йорк» — одна из худших команд на старте сезона по игре в гостях, а у «Бруклина», несмотря на три победы, все еще ноль в выигранных матчей дома. Отдельно нас интересуют свершения Егора Демина: последнюю игру против «Торонто» он откровенно провалил, а вот субботнюю игру против «Бостона» можно считать пока лучшей в его 15-матчевой карьере в НБА. И все-таки Демину продолжают доверять место в стартовой пятерке, а значит возможностей проявить себя у него еще будет немало.