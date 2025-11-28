«Ак Барс» — СКА 28 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Ак Барс» — СКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «Татнефть Арене» в Казани. В прямом эфире игру можно посмотреть на «Кинопоиске».
«Ак Барс» вернулся в Казань из трехматчевого турне. После побед над «Нефтехимиком» и «Шанхаем» команда Гатиятулина уступила «Спартаку» 0:1. В составе казанцев первый матч в сезоне провел 22-летний вратарь Арефьев, он отразил 22 броска. «Ак Барс» впервые в чемпионате-2025/26 не забросил ни одной шайбы. Гатиятулин и до этого отмечал проблемы с реализацией, «барсы» редко забивают больше 3 голов. В ноябре у казанцев 4 победы и 6 поражений, они занимают 3-е место на Востоке, до лидирующего «Металлурга» 8 очков.
СКА резко прибавил в ноябре, у Ларионова 6 побед и всего 2 поражения. Главный тренер армейцев перестроился на более оборонительный хоккей, и это позволяет набирать очки. СКА предстоит сыграть 6 матчей подряд в гостях, они начали с побед над ЦСКА (4:1) и «Северсталью» (6:4). Новичок Лайпсик забил три гола в трех играх, ожили и другие легионеры. Бландиси и Грималди набрали 10 очков на двоих в трех матчах. СКА по-прежнему на 8-м месте в конференции, но теперь опережает ЦСКА по потерянным очкам на 7 баллов.
В прошлом сезоне «Ак Барс» выиграл оба матча у СКА. Результаты всех игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры считают фаворитом казанцев. Победа «Ак Барса» в основное время стоит 1,92, победа СКА — 3,60. На тотал больше 5,5 можно поставить за 2,16, а на тотал меньше 5,5 — за 1,73.