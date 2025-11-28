«Ак Барс» — СКА 28 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА резко прибавил в ноябре, у Ларионова 6 побед и всего 2 поражения. Главный тренер армейцев перестроился на более оборонительный хоккей, и это позволяет набирать очки. СКА предстоит сыграть 6 матчей подряд в гостях, они начали с побед над ЦСКА (4:1) и «Северсталью» (6:4). Новичок Лайпсик забил три гола в трех играх, ожили и другие легионеры. Бландиси и Грималди набрали 10 очков на двоих в трех матчах. СКА по-прежнему на 8-м месте в конференции, но теперь опережает ЦСКА по потерянным очкам на 7 баллов.