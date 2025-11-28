Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.44
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.50
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
23:30
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.49
П2
1.93
Хоккей. НХЛ
29.11
Айлендерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
29.11
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
29.11
Баффало
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.11
Вегас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.67
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
29.11
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
29.11
Сент-Луис
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.11
Флорида
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.62
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
29.11
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.51
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
29.11
Каролина
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.90
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
29.11
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Сочи
П1
X
П2

«Ак Барс» — СКА 28 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В пятницу, 28 ноября, «Ак Барс» и СКА померятся силами в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Ак Барс» — СКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «Татнефть Арене» в Казани. В прямом эфире игру можно посмотреть на «Кинопоиске».

«Ак Барс» вернулся в Казань из трехматчевого турне. После побед над «Нефтехимиком» и «Шанхаем» команда Гатиятулина уступила «Спартаку» 0:1. В составе казанцев первый матч в сезоне провел 22-летний вратарь Арефьев, он отразил 22 броска. «Ак Барс» впервые в чемпионате-2025/26 не забросил ни одной шайбы. Гатиятулин и до этого отмечал проблемы с реализацией, «барсы» редко забивают больше 3 голов. В ноябре у казанцев 4 победы и 6 поражений, они занимают 3-е место на Востоке, до лидирующего «Металлурга» 8 очков.

СКА резко прибавил в ноябре, у Ларионова 6 побед и всего 2 поражения. Главный тренер армейцев перестроился на более оборонительный хоккей, и это позволяет набирать очки. СКА предстоит сыграть 6 матчей подряд в гостях, они начали с побед над ЦСКА (4:1) и «Северсталью» (6:4). Новичок Лайпсик забил три гола в трех играх, ожили и другие легионеры. Бландиси и Грималди набрали 10 очков на двоих в трех матчах. СКА по-прежнему на 8-м месте в конференции, но теперь опережает ЦСКА по потерянным очкам на 7 баллов.

В прошлом сезоне «Ак Барс» выиграл оба матча у СКА. Результаты всех игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры считают фаворитом казанцев. Победа «Ак Барса» в основное время стоит 1,92, победа СКА — 3,60. На тотал больше 5,5 можно поставить за 2,16, а на тотал меньше 5,5 — за 1,73.

Хоккей. КХЛ
28.11
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58