Кертис Волк по собственному желанию покинул «Автомобилист»

Отмечается, что Кертис не планирует продолжать карьеру ни в одном из других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и уедет в Европу, чтобы играть там. Волк выступал за «Автомобилист» с 2022 года. В нынешнем сезоне 32-летний казахстанский нападающий принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. Всего на счету Волка 185 игр за екатеринбургский клуб. Ранее форвард также выступал в КХЛ за «Барыс».