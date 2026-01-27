Кертис Волк по собственному желанию покинул «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк покинул екатеринбургский клуб по собственому желанию.
«Нападающий обратился в команду с просьбой о прекращении сотрудничества. “Автомобилист” решил пойти навстречу игроку, в результате 32-летний форвард покидает нашу команду. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что Кертис не планирует продолжать карьеру ни в одном из других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и уедет в Европу, чтобы играть там. Волк выступал за «Автомобилист» с 2022 года. В нынешнем сезоне 32-летний казахстанский нападающий принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. Всего на счету Волка 185 игр за екатеринбургский клуб. Ранее форвард также выступал в КХЛ за «Барыс».
На данный момент екатеринбуржцы занимают четвертое место, на их счету 60 очков. От третьей строчки с «Авангардом» команду отделяет девять баллов. В последнем матче «Автомобилист» обыграл «Амур» со счетом 4:2. Это позволило «Металлургу» безоговорочно стать первым участником Кубка Гагарина — 2026.