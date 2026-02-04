Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.70
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
05.02
Виннипег
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05.02
Коламбус
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
05.02
Флорида
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
05.02
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Капитан «Авангарда»: с Ги Буше иначе посмотрел на игру в большинстве

Дамир Шарипзянов рассказал, что при Ги Буше узнал много нового.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что с приходом Ги Буше на пост главного тренера омичей он пересмотрел взгляды на ключевые компоненты игры.

— «После Хартли я думал, что познал этот мир. Но приходит человек и ты понимаешь, что сколько тренеров, столько и мыслей. Я узнал много нового», — говорили вы прошлой весной. Раскройте мысль, что вам открыл Ги Буше.

— Много чего! Я совершенно с другого угла посмотрел на игру в большинстве. Это все не просто так, а основано на многолетней статистике. Ги — сильный психолог, много разговаривает и с командой, и индивидуально.

— Как организована работала с защитниками?

— С нами работают Дэйв Барр и Александр Завьялов. Они вместе и тренировки проводят, и видео показывают, — сказал Шарипзянов Sport24.

Напомним, «Авангард» сейчас является лучше командой по игре в большинстве. У омичей 33,1% реализации численного преимущества и 84,8% сохранности обороны в момент меньшинства, что входит в топ-5 показателей в лиге. Омская команда стабильно держится в верхней части турнирной таблицы Востока после того, как Ги Буше возглавил коллектив в ноябре 2024 года.

Шанхай Дрэгонс
3:5
1:2, 2:0, 0:3
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 7050 зрителей
Главные тренеры
Митч Лав
Ги Буше
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-58:35)
Никита Серебряков
Андрей Кареев
(c 59:56)
1-й период
01:44
Николай Прохоркин
05:50
Наиль Якупов
(Эндрю Потуральски)
12:30
Джейк Бишофф
(Трой Джозефс)
15:18
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Никита Серебряков)
17:05
Эндрю Потуральски
17:05
Кирилл Долженков
18:27
Паркер Фу
19:42
Эндрю Потуральски
2-й период
22:56
Илья Каблуков
26:57
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Трой Джозефс)
27:22
Никита Серебряков
34:47
Трой Джозефс
(Александр Брынцев, Ник Меркли)
3-й период
44:24
Адам Кленденинг
46:45
Джозеф Чеккони
49:29
Вячеслав Войнов
(Майкл Маклауд, Константин Окулов)
49:41
Майкл Маклауд
(Максим Лажуа)
59:56
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Авангард
Штрафное время
6
15
Игра в большинстве
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит