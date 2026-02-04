Капитан «Авангарда»: с Ги Буше иначе посмотрел на игру в большинстве

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что с приходом Ги Буше на пост главного тренера омичей он пересмотрел взгляды на ключевые компоненты игры.
— «После Хартли я думал, что познал этот мир. Но приходит человек и ты понимаешь, что сколько тренеров, столько и мыслей. Я узнал много нового», — говорили вы прошлой весной. Раскройте мысль, что вам открыл Ги Буше.
— Много чего! Я совершенно с другого угла посмотрел на игру в большинстве. Это все не просто так, а основано на многолетней статистике. Ги — сильный психолог, много разговаривает и с командой, и индивидуально.
— Как организована работала с защитниками?
— С нами работают Дэйв Барр и Александр Завьялов. Они вместе и тренировки проводят, и видео показывают, — сказал Шарипзянов Sport24.
Напомним, «Авангард» сейчас является лучше командой по игре в большинстве. У омичей 33,1% реализации численного преимущества и 84,8% сохранности обороны в момент меньшинства, что входит в топ-5 показателей в лиге. Омская команда стабильно держится в верхней части турнирной таблицы Востока после того, как Ги Буше возглавил коллектив в ноябре 2024 года.
