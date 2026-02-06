Воробьев: экстрасенс говорил, что Мозякин и Зарипов несовместимы

«Главный тренер “Калгари” Райан Хуска рассказывал, что советовался с Chat GPT, когда его команда проигрывала. А я слушал и вспоминал историю из Магнитогорска. Как-то раз мне дали конверт с предсказаниями от одного из лучших ясновидящих страны. Сказали: “Илья Петрович, почитай, подумай!” Я открыл, а там по каждому игроку разбор — кто с кем совместим, а кто — нет. И один из пунктов — Данис Зарипов и Сергей Мозякин не могут играть вместе вообще. Одного нужно в первое звено, другого — во второе. Никак иначе. Я почитал, сказал “спасибо”. И в мусорку. Если эти двое несовместимы, если их нельзя ставить вместе, то как тогда с остальными?», — рассказал Воробьев в своем блоге на «Спортсе».