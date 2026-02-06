Ричмонд
Воробьев: экстрасенс говорил, что Мозякин и Зарипов несовместимы

Илья Воробьев высказался об идее использовать ИИ в тренерской работе, вспомнив забавный случай в «Металлурге».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер клубов КХЛ Илья Воробьев прокомментировал идею использовать искусственный интеллект в тренерской деятельности и рассказал забавный случай, который произошел с ним в Магнитогорске.

«Главный тренер “Калгари” Райан Хуска рассказывал, что советовался с Chat GPT, когда его команда проигрывала. А я слушал и вспоминал историю из Магнитогорска. Как-то раз мне дали конверт с предсказаниями от одного из лучших ясновидящих страны. Сказали: “Илья Петрович, почитай, подумай!” Я открыл, а там по каждому игроку разбор — кто с кем совместим, а кто — нет. И один из пунктов — Данис Зарипов и Сергей Мозякин не могут играть вместе вообще. Одного нужно в первое звено, другого — во второе. Никак иначе. Я почитал, сказал “спасибо”. И в мусорку. Если эти двое несовместимы, если их нельзя ставить вместе, то как тогда с остальными?», — рассказал Воробьев в своем блоге на «Спортсе».

Воробьев предложил интегрировать искусственный интеллект в работу арбитров, объяснив, что судейские ошибки иногда влияют на работу тренеров, а запросы на просмотр мешают темпу игры.

«Где бы я попробовал ИИ, так это в судейском корпусе — во время просмотра спорных ситуаций, гола или удаления. Чтобы и решение было правильным, чтобы его принятие не занимало так много времени. Если просмотры берутся по 3−4 раза за матч, это здорово тормозит игру, меняет ее темп.

Понимаю, что у судей свои интересы — премии, зарплаты, “секир-башка” — но то же самое и у тренеров. Сейчас мне легко говорить, но бывает стоишь на лавке и думаешь: “Если проиграем сегодня, может все закончится плохо”. И тут еще ошибка судьи…», — добавил Илья Воробьев.