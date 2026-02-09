Ричмонд
Бывший хоккеист СКА и «Динамо» Артем Федоров умер в 32 года

Бывший нападающий ряда команд КХЛ Артем Федоров скончался на 33‑м году жизни, сообщается на странице клуба «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».

«Артем выступал за “Сочи” в сезоне‑2022/23, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искреннем отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком. Хоккейный клуб “Сочи” выражает искренние соболезнования родным и близким Артема», — говорится в сообщении.

Причина смерти Федорова не уточняется.

Воспитанник хоккейной школы «Кристалл» из подмосковной Электростали. В Континентальной хоккейной лиге Федоров выступал также за московские «Динамо» и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. В регулярных чемпионатах и плей-офф нападающий провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 103 результативные передачи. В 2015 году он стал победителем Универсиады в составе сборной России.