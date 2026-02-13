Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
22.00
X
10.75
П2
1.11
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.42
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. Мужчины
23:10
Канада
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.23
X
8.00
П2
13.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2

Евгений Кузнецов признался, что не является «сторонником хоккея»

Форвард «Салавата Юлаева» сказал, что не посоветует детям заниматься хоккеем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Металлург"

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов заявил, что не будет советовать своим детям заниматься хоккеем, потому что хочет, чтобы у них было обычное детство.

— Твой сын в хоккей не идет?

 — Да. Слава богу, у меня получилось отбить это желание подальше.

— Специально?

— Да.

— А давал же все равно клюшку?

— Вот в Питере были, он весь год ходил, катался там два-три раза в неделю. В команду там даже какую-то записывали. Я говорю: я не сторонник этого вида спорта.

— Не нравится хоккей?

— Нет.

— А почему тебе не нравится?

— Я изнутри знаю весь этот спорт. Настолько противно иногда бывает. Не хочется, чтобы дети еще раз проходили это все.

— Мне кажется, что тебя в хоккее все радует.

— Меня — да, но не каждый человек может так реагировать на какие-то моменты. Из миллиона детей у одного процента получается… И не хотелось бы, чтобы… Все равно какая-то планка будет у ребенка уже сразу высокая. И будут спрашивать, и по детству будут говорить, что там батя договорился где-то…

Хочется, чтобы дети просто росли, учились, какие-то друзья были на улице. Вот это все обычное, что у нас есть. А в финансовом плане уж поможем как-нибудь, — сказал Кузнецов в интервью каналу «СЭ».

Напомним, за последние два сезона Евгений Кузнецов успел вернуться из НХЛ и в КХЛ сменить три клуба. Весь сезон-2024/2025 Евгений провел в СКА, потом контракт с ним был расторгнут. По словам агента игрока, он собирался продолжить карьеру за океаном, однако начал сезон он все же в стане «Металлурга». 5 января хоккеист перешел в «Салават Юлаев».