Евгений Кузнецов признался, что не является «сторонником хоккея»

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов заявил, что не будет советовать своим детям заниматься хоккеем, потому что хочет, чтобы у них было обычное детство.
— Твой сын в хоккей не идет?
— Да. Слава богу, у меня получилось отбить это желание подальше.
— Специально?
— Да.
— А давал же все равно клюшку?
— Вот в Питере были, он весь год ходил, катался там два-три раза в неделю. В команду там даже какую-то записывали. Я говорю: я не сторонник этого вида спорта.
— Не нравится хоккей?
— Нет.
— А почему тебе не нравится?
— Я изнутри знаю весь этот спорт. Настолько противно иногда бывает. Не хочется, чтобы дети еще раз проходили это все.
— Мне кажется, что тебя в хоккее все радует.
— Меня — да, но не каждый человек может так реагировать на какие-то моменты. Из миллиона детей у одного процента получается… И не хотелось бы, чтобы… Все равно какая-то планка будет у ребенка уже сразу высокая. И будут спрашивать, и по детству будут говорить, что там батя договорился где-то…
Хочется, чтобы дети просто росли, учились, какие-то друзья были на улице. Вот это все обычное, что у нас есть. А в финансовом плане уж поможем как-нибудь, — сказал Кузнецов в интервью каналу «СЭ».
Напомним, за последние два сезона Евгений Кузнецов успел вернуться из НХЛ и в КХЛ сменить три клуба. Весь сезон-2024/2025 Евгений провел в СКА, потом контракт с ним был расторгнут. По словам агента игрока, он собирался продолжить карьеру за океаном, однако начал сезон он все же в стане «Металлурга». 5 января хоккеист перешел в «Салават Юлаев».