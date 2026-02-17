Ричмонд
«Ак Барс» победил «Авангард» в Омске

«Ак Барс» уверенно обыграл «Авангард» на выезде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Ак Барс"

В матчей регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард» со счетом 5:2.

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. В середине второго периода Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски забросили две шайбы подряд и впервые в матче вывели «Авангард» вперёд в счёте. Через несколько секунд голом в меньшинстве Никита Дыняк сравнял счёт. В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.

Ак Барс«набрал 77 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. У “Авангарда” 82 очка и вторая строчка.

Казанская команда в следующем матче в четверг сыграет с «Ладой» в Тольятти, «Авангард» в пятницу примет новосибирскую «Сибирь».

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года. Несколько команд уже гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина сезона-2025/2026.

Авангард
2:5
0:1, 2:1, 0:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Анвар Гатиятулин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-54:55)
Тимур Билялов
Никита Серебряков
(57:58-58:22)
Никита Серебряков
(c 59:53)
1-й период
08:12
Игорь Мартынов
09:42
Дмитрий Яшкин
(Алексей Пустозеров, Кирилл Семенов)
10:29
Альберт Яруллин
2-й период
25:09
Михаил Котляревский
(Игорь Мартынов, Иван Игумнов)
28:26
Алексей Марченко
29:04
Альберт Яруллин
29:26
Эндрю Потуральски
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
30:33
Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский)
34:22
Наиль Якупов
36:23
Майкл Маклауд
3-й период
46:54
Марсель Ибрагимов
50:42
Никита Лямкин
(Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд)
51:19
Митчелл Миллер
(Григорий Денисенко, Дмитрий Яшкин)
54:55
Александр Барабанов
59:53
Григорий Денисенко
(Дмитрий Яшкин)
Статистика
Авангард
Ак Барс
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит