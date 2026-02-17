«Металлург» благодаря дублю Исхакова победил «Барыс»

«Металлург» на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Руслан Исхаков. Две результативные передачи на счету казахстанского форварда магнитогорского клуба Никиты Михайлиса. Гол «Барыса» забил Тайс Томпсон в большинстве с передач Майка Веккионе и Райли Уолша. За пять минут до конца третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сравнял счёт. Победу «Металлургу» принёс гол Дерека Барака в овертайме.
«Металлург» прервал свою серию из двух поражений кряду и реабилитировался за разгром в предыдущем матче от «Автомобилиста» со счетом 1:8.
«Металлург» (89 очков) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ после 55 матчей. «Барыс» с 45 очками идет десятым на «Востоке» после 58 встреч.
20 февраля подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду шанхайских «Драконов». У «Металлурга» следующий матч с «Амуром» 20 февраля.
Михаил Кравец
Андрей Разин
Никита Бояркин
(00:00-60:47)
Александр Смолин
(00:00-60:47)
01:49
Руслан Исхаков
06:04
Руслан Исхаков
(Артем Минулин, Никита Михайлис)
17:24
Командный штраф
18:04
Мэйсон Морелли
25:06
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
29:23
Макс Уиллман
29:23
Владимир Ткачев
34:20
Дерек Барак
35:17
Тайс Томпсон
(Майк Веккионе, Райлли Уолш)
49:17
Даниил Вовченко
54:39
Райлли Уолш
(Майк Веккионе)
60:47
Дерек Барак
(Александр Смолин)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит