«Металлург» благодаря дублю Исхакова победил «Барыс»

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Руслан Исхаков. Две результативные передачи на счету казахстанского форварда магнитогорского клуба Никиты Михайлиса. Гол «Барыса» забил Тайс Томпсон в большинстве с передач Майка Веккионе и Райли Уолша. За пять минут до конца третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сравнял счёт. Победу «Металлургу» принёс гол Дерека Барака в овертайме.