Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Швеция
0
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.00
П2
13.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

«Металлург» благодаря дублю Исхакова победил «Барыс»

Встреча завершилась в овертайме.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Металлург» на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Руслан Исхаков. Две результативные передачи на счету казахстанского форварда магнитогорского клуба Никиты Михайлиса. Гол «Барыса» забил Тайс Томпсон в большинстве с передач Майка Веккионе и Райли Уолша. За пять минут до конца третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сравнял счёт. Победу «Металлургу» принёс гол Дерека Барака в овертайме.

«Металлург» прервал свою серию из двух поражений кряду и реабилитировался за разгром в предыдущем матче от «Автомобилиста» со счетом 1:8.

«Металлург» (89 очков) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ после 55 матчей. «Барыс» с 45 очками идет десятым на «Востоке» после 58 встреч.

20 февраля подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду шанхайских «Драконов». У «Металлурга» следующий матч с «Амуром» 20 февраля.

Барыс
2:3
0:1, 1:1, 1:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5220 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Андрей Разин
Вратари
Никита Бояркин
(00:00-60:47)
Александр Смолин
(00:00-60:47)
1-й период
01:49
Руслан Исхаков
06:04
Руслан Исхаков
(Артем Минулин, Никита Михайлис)
17:24
Командный штраф
18:04
Мэйсон Морелли
2-й период
25:06
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
29:23
Макс Уиллман
29:23
Владимир Ткачев
34:20
Дерек Барак
35:17
Тайс Томпсон
(Майк Веккионе, Райлли Уолш)
3-й период
49:17
Даниил Вовченко
54:39
Райлли Уолш
(Майк Веккионе)
Овертайм
60:47
Дерек Барак
(Александр Смолин)
Статистика
Барыс
Металлург Мг
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит