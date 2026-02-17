Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Швеция
0
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.00
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

«Лада» прервала 8-матчевую победную серию ЦСКА

«Лада» выиграла со счетом 2:1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА на выезде уступил тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1.

Долгое время команды не могли открыть счет в матче. ЦСКА не реализовал двойное численное большинство в середине первого периода. Лишь на 48-й минуте матча счёт открыл нападающий армейского клуба Сергей Калинин, которому ассистировали Дмитрий Саморуков и Мак Холлоуэлл. «Лада» сравняла счёт на 54-й минуте — большинство реализовал Колби Уильямс. Через несколько минут «Лада» забила ещё один гол в большинстве — отличился Томаш Юрчо и принёс тольяттинцам победу.

ЦСКА прервал свою серию из восьми побед подряд. В следующем матче «Лада» примет казанский «Ак Барс» 19 февраля. ЦСКА 21 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА.

ЦСКА с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» набрала 41 очко и располагается на 10-й строчке.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

Лада
2:1
0:0, 0:0, 2:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4154 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Игорь Никитин
Вратари
Александр Трушков
Дмитрий Гамзин
(00:00-58:24)
1-й период
08:37
Андрей Обидин
11:23
Владислав Семин
11:38
Иван Савчик
3-й период
42:03
Даниил Бокун
47:52
Сергей Калинин
(Дмитрий Саморуков, Мак Холлоуэлл)
52:53
Павел Карнаухов
53:53
Колби Уильямс
(Райли Савчук)
55:02
Джереми Рой
55:13
Томаш Юрчо
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
56:23
Максим Белоусов
Статистика
Лада
ЦСКА
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит