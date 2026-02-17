«Лада» прервала 8-матчевую победную серию ЦСКА

Московский ЦСКА на выезде уступил тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1.
Долгое время команды не могли открыть счет в матче. ЦСКА не реализовал двойное численное большинство в середине первого периода. Лишь на 48-й минуте матча счёт открыл нападающий армейского клуба Сергей Калинин, которому ассистировали Дмитрий Саморуков и Мак Холлоуэлл. «Лада» сравняла счёт на 54-й минуте — большинство реализовал Колби Уильямс. Через несколько минут «Лада» забила ещё один гол в большинстве — отличился Томаш Юрчо и принёс тольяттинцам победу.
ЦСКА прервал свою серию из восьми побед подряд. В следующем матче «Лада» примет казанский «Ак Барс» 19 февраля. ЦСКА 21 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА.
ЦСКА с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» набрала 41 очко и располагается на 10-й строчке.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.
Павел Десятков
Игорь Никитин
Александр Трушков
Дмитрий Гамзин
(00:00-58:24)
08:37
Андрей Обидин
11:23
Владислав Семин
11:38
Иван Савчик
42:03
Даниил Бокун
47:52
Сергей Калинин
(Дмитрий Саморуков, Мак Холлоуэлл)
52:53
Павел Карнаухов
53:53
Колби Уильямс
(Райли Савчук)
55:02
Джереми Рой
55:13
Томаш Юрчо
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
56:23
Максим Белоусов
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит