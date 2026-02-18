«Торпедо» вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

18 февраля команда одержала победу в домашнем матче над китайским «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:3 в овертайме в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В основное время заброшенными шайбами в составе нижегородцев отметились Василий Атанасов (26-я минута), Максим Летунов (50-я), Богдан Конюшков (54-я), а у «ШанхайДрэгонс» отличились Трой Джозефс (9-я), Паркер Фу (51-я) и Гейдж Куинни (60-я).
После 58 матчей «Торпедо» набрало 72 очка и занимает четвертую позицию в Западной конференции. Это лишает «Шанхай», который набрал 49 очков после 57 игр и находится на девятом месте, математических шансов обогнать нижегородцев. В регулярном чемпионате клубы сыграют по 68 матчей.
Для «Торпедо» это 14-й выход в Кубок Гагарина, но команда ни разу не преодолевала стадию ¼ финала. Ранее выход в плей-офф из Западной конференции обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо». В Восточной конференции участие в Кубке Гагарина 2026 года уже гарантировано магнитогорскому «Металлургу», омскому «Авангарду» и казанскому «Ак Барсу».
Алексей Исаков
Митч Лав
Дмитрий Шугаев
(00:00-63:43)
Андрей Тихомиров
(00:00-58:41)
Андрей Тихомиров
(59:54-63:43)
02:05
Спенсер Фу
08:57
Трой Джозефс
(Нэйт Сукезе, Кевин Лабанк)
14:55
Райли Саттер
23:20
Амир Гараев
25:54
Василий Атанасов
(Владимир Ткачев, Егор Виноградов)
26:53
Никита Попугаев
32:05
Джейк Бишофф
39:09
Владислав Фирстов
40:34
Кевин Лабанк
48:55
Джейк Бишофф
49:21
Максим Летунов
(Егор Соколов, Алексей Кручинин)
50:59
Паркер Фу
(Остин Вагнер, Александр Бурмистров)
53:04
Кевин Лабанк
53:57
Богдан Конюшков
(Сергей Гончарук, Алексей Кручинин)
59:54
Гейдж Куинни
(Адам Кленденинг)
63:43
Владимир Ткачев
(Игорь Гераськин, Бобби Нарделла)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит