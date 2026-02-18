«Торпедо» вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Для «Торпедо» это 14-й выход в Кубок Гагарина, но команда ни разу не преодолевала стадию ¼ финала. Ранее выход в плей-офф из Западной конференции обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо». В Восточной конференции участие в Кубке Гагарина 2026 года уже гарантировано магнитогорскому «Металлургу», омскому «Авангарду» и казанскому «Ак Барсу».