Либор Шулак: На Олимпиаде Россия могла бы побороться за победу

— Следили за хоккейным турниром в Милане?
— Считаете ли вы, что уровень турнира в Милане без сборной России был полноценным?
— В составе российской команды сейчас много талантливых и мастеровитых исполнителей. Я думаю, что на олимпийском турнире сборная России могла бы проявить себя с лучшей стороны и всерьез побороться за победу.
— Да, конечно я следил за выступлением сборной Чехии. Мне понравился матч против Канады, я уже верил в победу чехов за несколько минут до конца основного времени, но в овертайме канадцы оказались сильнее. Были трудности из-за разных часовых поясов, но старался не пропускать игры.
— Сборная Словакии в топ-4 — для вас это главная сенсация Олимпиады или закономерный результат?
— Словакия хорошо сыграла в группе, вышла на первое место. Им было немного сложно в матче против США и Финляндии. Но общее впечатление от сборной Словакии хорошее.
— Насколько предсказуемой для вас была победа США до начала финала?
— Канада имела все шансы на успех, но подвела реализация: шайба не шла в ворота даже в самых очевидных ситуациях. Американцев в игре удерживал вратарь. В овертайме при равных шансах на успех удача и мастерство были на стороне сборной США, — сказал Шулак в интервью «Спорт-Экспрессу».
Олег Браташ
Виктор Козлов
Адам Хуска
(00:00-64:57)
Илья Коновалов
(00:00-03:37)
Илья Коновалов
(03:40-65:00)
13:54
Оскар Булавчук
19:15
Степан Старков
19:47
Дин Стюарт
26:03
Даниэль Усманов
38:00
Григорий Панин
39:57
Либор Шулак
(Степан Старков, Павел Шэн)
42:16
Александр Шепелев
45:49
Евгений Кузнецов
(Сергей Варлов, Егор Сучков)
56:39
Командный штраф
победный бросок: Евгений Кузнецов
(Салават Юлаев)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит