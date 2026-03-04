Либор Шулак: На Олимпиаде Россия могла бы побороться за победу

— Да, конечно я следил за выступлением сборной Чехии. Мне понравился матч против Канады, я уже верил в победу чехов за несколько минут до конца основного времени, но в овертайме канадцы оказались сильнее. Были трудности из-за разных часовых поясов, но старался не пропускать игры.