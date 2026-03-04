Ричмонд
Либор Шулак: На Олимпиаде Россия могла бы побороться за победу

Защитник «Адмирала», единственный представитель Чехии в КХЛ, Либор Шулак в поделился впечатлениями от хоккейного турнира зимней Олимпиады-2026 в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Следили за хоккейным турниром в Милане?

— Считаете ли вы, что уровень турнира в Милане без сборной России был полноценным?

— В составе российской команды сейчас много талантливых и мастеровитых исполнителей. Я думаю, что на олимпийском турнире сборная России могла бы проявить себя с лучшей стороны и всерьез побороться за победу.

— Да, конечно я следил за выступлением сборной Чехии. Мне понравился матч против Канады, я уже верил в победу чехов за несколько минут до конца основного времени, но в овертайме канадцы оказались сильнее. Были трудности из-за разных часовых поясов, но старался не пропускать игры.

— Сборная Словакии в топ-4 — для вас это главная сенсация Олимпиады или закономерный результат?

— Словакия хорошо сыграла в группе, вышла на первое место. Им было немного сложно в матче против США и Финляндии. Но общее впечатление от сборной Словакии хорошее.

— Насколько предсказуемой для вас была победа США до начала финала?

— Канада имела все шансы на успех, но подвела реализация: шайба не шла в ворота даже в самых очевидных ситуациях. Американцев в игре удерживал вратарь. В овертайме при равных шансах на успех удача и мастерство были на стороне сборной США, — сказал Шулак в интервью «Спорт-Экспрессу».

Адмирал
1:2
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 2766 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Виктор Козлов
Вратари
Адам Хуска
(00:00-64:57)
Илья Коновалов
(00:00-03:37)
Илья Коновалов
(03:40-65:00)
1-й период
13:54
Оскар Булавчук
19:15
Степан Старков
19:47
Дин Стюарт
2-й период
26:03
Даниэль Усманов
38:00
Григорий Панин
39:57
Либор Шулак
(Степан Старков, Павел Шэн)
3-й период
42:16
Александр Шепелев
45:49
Евгений Кузнецов
(Сергей Варлов, Егор Сучков)
56:39
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Евгений Кузнецов
(Салават Юлаев)
Статистика
Адмирал
Салават Юлаев
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит