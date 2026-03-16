Защитника «Локомотива» дисквалифицировали за атаку судьи

Защитник «Локомотива» Никита Черепанов получил дисквалификацию на три матча за контакт с линейным арбитром, сообщает пресс-служба лиги.
«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел инцидент в матче “Динамо” Мн — “Локомотив” и вынес решение наказать защитника “Локомотива” Никиту Черепанова в соответствии с п.1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренное применение физической силы в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и наложить денежный штраф», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
После вбрасывания Черепанов сразу же вступил в борьбу за шайбу и случайно подсек ногой линейного судью, который упал на лёд. Напоминаем, что ранее КХЛ уже дисквалифицировала защитника московского «Динамо» Артема Сергеева за аналогичный контакт с арбитром.
Кроме того, что Черепанова дисквалифицировали на три матча, его и подвергли денежному штрафу, который, согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, составит от 100 до 500 тысяч рублей.
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Закари Фукале
(00:00-03:13)
Даниил Исаев
(00:00-08:09)
Закари Фукале
(03:24-33:38)
Даниил Исаев
(08:22-65:00)
Закари Фукале
(33:40-65:00)
03:24
Павел Красковский
08:22
Илья Усов
16:41
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
26:03
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
31:59
Артем Кузин
33:40
Никита Кирьянов
44:13
Степан Никулин
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит