Все
15:30
Сибирь
:
ЦСКА
3.18
3.79
2.13
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
1.93
4.00
3.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
СКА
2.24
4.15
2.85
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
2.20
4.24
2.86
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Ак Барс
2.50
4.13
2.51
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Нефтехимик
2.13
4.32
3.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
2.40
4.20
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
6
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Нэшвилл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Сан-Хосе
4
Защитника «Локомотива» дисквалифицировали за атаку судьи

Никита Черепанов пропустит три матча и заплатит денежный штраф.

Источник: РИА "Новости"

Защитник «Локомотива» Никита Черепанов получил дисквалификацию на три матча за контакт с линейным арбитром, сообщает пресс-служба лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел инцидент в матче “Динамо” Мн — “Локомотив” и вынес решение наказать защитника “Локомотива” Никиту Черепанова в соответствии с п.1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренное применение физической силы в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и наложить денежный штраф», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

После вбрасывания Черепанов сразу же вступил в борьбу за шайбу и случайно подсек ногой линейного судью, который упал на лёд. Напоминаем, что ранее КХЛ уже дисквалифицировала защитника московского «Динамо» Артема Сергеева за аналогичный контакт с арбитром.

Кроме того, что Черепанова дисквалифицировали на три матча, его и подвергли денежному штрафу, который, согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, составит от 100 до 500 тысяч рублей.

Динамо Мн
2:1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2026, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Вратари
Закари Фукале
(00:00-03:13)
Даниил Исаев
(00:00-08:09)
Закари Фукале
(03:24-33:38)
Даниил Исаев
(08:22-65:00)
Закари Фукале
(33:40-65:00)
1-й период
03:24
Павел Красковский
08:22
Илья Усов
16:41
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
2-й период
26:03
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
31:59
Артем Кузин
33:40
Никита Кирьянов
3-й период
44:13
Степан Никулин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Статистика
Динамо Мн
Локомотив
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит