«Металлург» установил рекорд результативности за один сезон КХЛ

Таким образом, «Металлург» установил рекорд результативности среди всех команд в истории Континентальной хоккейной лиги. Ранее достижение принадлежало СКА, который оформил 249 голов в регулярном чемпионате сезона-2016/2017.
После первого периода счёт в матче «Трактора» и «Металлурга» 2:2. То есть на счету магнитогорцев уже 251 шайба.
«Металлург» впервые в истории досрочно стал обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ. На счету команды 105 очков в 66 матчах.