Глава хоккейного «Динамо» назвал причины увольнения Кудашова

А второе — некоторый элемент чехарды игроков. Несмотря на то что в летний период Алексею Николаевичу дали полные права по формированию состава и он в августе отчитался перед советом директоров, что команда сформирована и вопросов нет, — уже в сентябре начались замены игроков. Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен. И вот вся эта чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать — либо и дальше постоянно тасовать команду, либо вносить коррективы в тренерский штаб, — приводит слова Воронина «Чемпионат».