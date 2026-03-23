Глава хоккейного «Динамо» назвал причины увольнения Кудашова

Напомним, Кудашов покинул пост в ноябре 2025 года. В СМИ писали, что Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.
— В пятницу был сыгран последний матч регулярного чемпионата. Какую оценку дадите этой части непростого сезона?
— Сезон действительно непростой. Понятно, что была произведена замена главного тренера. Это был один из, наверное, ключевых нюансов для команды. Но в целом команда играла неплохо, а болельщики приходили на матчи.
— Почему отставка главного тренера произошла именно в такой момент сезона? Когда была проведена селекция под запросы Кудашова, удовлетворили все его запросы…
— Если взять историю четырехлетней давности, а я пятый год председатель совета директоров хоккейного клуба «Динамо», то на первом этапе Алексей Николаевич, к которому я очень хорошо отношусь, сформировал программу омоложения клуба на ближайшие три-четыре года. Первые два сезона в наших реалиях состав команды был действительно достаточно молодым.
Однако на сегодняшний день, несмотря на то что Кудашову были даны полные права по формированию команды и он был генератором всех идей по ее комплектованию, команда в этом сезоне получилась одной из самых возрастных — на втором-третьем месте в лиге. Это стало одной из основных причин.
А второе — некоторый элемент чехарды игроков. Несмотря на то что в летний период Алексею Николаевичу дали полные права по формированию состава и он в августе отчитался перед советом директоров, что команда сформирована и вопросов нет, — уже в сентябре начались замены игроков. Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен. И вот вся эта чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать — либо и дальше постоянно тасовать команду, либо вносить коррективы в тренерский штаб, — приводит слова Воронина «Чемпионат».
Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).