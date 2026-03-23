Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
2.00
X
3.90
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
П1
2.10
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
П1
2.05
X
4.01
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
П1
2.05
X
3.92
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
Глава хоккейного «Динамо» назвал причины увольнения Кудашова

Президент клуба — председатель совета директоров московского хоккейного «Динамо» Виктор Воронин рассказал, почему был уволен главный тренер Алексей Кудашов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, Кудашов покинул пост в ноябре 2025 года. В СМИ писали, что Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.

— В пятницу был сыгран последний матч регулярного чемпионата. Какую оценку дадите этой части непростого сезона?


— Сезон действительно непростой. Понятно, что была произведена замена главного тренера. Это был один из, наверное, ключевых нюансов для команды. Но в целом команда играла неплохо, а болельщики приходили на матчи.

— Почему отставка главного тренера произошла именно в такой момент сезона? Когда была проведена селекция под запросы Кудашова, удовлетворили все его запросы…


— Если взять историю четырехлетней давности, а я пятый год председатель совета директоров хоккейного клуба «Динамо», то на первом этапе Алексей Николаевич, к которому я очень хорошо отношусь, сформировал программу омоложения клуба на ближайшие три-четыре года. Первые два сезона в наших реалиях состав команды был действительно достаточно молодым.

Однако на сегодняшний день, несмотря на то что Кудашову были даны полные права по формированию команды и он был генератором всех идей по ее комплектованию, команда в этом сезоне получилась одной из самых возрастных — на втором-третьем месте в лиге. Это стало одной из основных причин.

А второе — некоторый элемент чехарды игроков. Несмотря на то что в летний период Алексею Николаевичу дали полные права по формированию состава и он в августе отчитался перед советом директоров, что команда сформирована и вопросов нет, — уже в сентябре начались замены игроков. Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен. И вот вся эта чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать — либо и дальше постоянно тасовать команду, либо вносить коррективы в тренерский штаб, — приводит слова Воронина «Чемпионат».

Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).