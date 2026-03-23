«Никого не хочу выделять». Заварухин — о «сухой» победе над «Салаватом»

— Были небольшие переживания, чтобы команда не была скована, первый матч плей-офф, чтобы вот эти эмоции не захлестнули. Много борьбы в этом матче, есть драки. Понравилось, что парни постояли за себя, постояли за команду. Парни, которые даже не всегда дерутся у нас, но здорово проявили характер, и основной момент, наверное, это второй период — забитые голы. Где-то в третьем периоде больше инициативы была у соперника, но хорошо оборонялись и выиграли этот матч первый матч серии.