«Никого не хочу выделять». Заварухин — о «сухой» победе над «Салаватом»

Завершился первый матч первого раунда плей-офф КХЛ. Команда «Автомобилист» обыграла «Салават Юлаев» на домашнем льду со счетом 2:0. Главный тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин прокомментировал «сухую» победу на старте ⅛ финала.
— Были небольшие переживания, чтобы команда не была скована, первый матч плей-офф, чтобы вот эти эмоции не захлестнули. Много борьбы в этом матче, есть драки. Понравилось, что парни постояли за себя, постояли за команду. Парни, которые даже не всегда дерутся у нас, но здорово проявили характер, и основной момент, наверное, это второй период — забитые голы. Где-то в третьем периоде больше инициативы была у соперника, но хорошо оборонялись и выиграли этот матч первый матч серии.
— Очень терпеливое начало от «Салавата». Вы такое ожидали с учетом того, как они играли в регулярном сезоне?
— Я бы не сказал, что прямо терпеливое. Мы готовились к этому, смотрели предыдущие игры соперника и были готовы к этим моментам. Наверное, вот не понравился нам второй период, где шайбы плохо выводили из зоны и создавали себе проблемы.
—Спронг стал лидером команды, готова ли команда, если что, сыграть без него так же ярко?
— Я бы никого не хотел выделять в команде. Вся команда играла сегодня и блокированные броски, и те же самые драки, не уступили соперникам, и партнёры для него делали хорошие передачи. Здесь действия всей пятёрки, я считаю. Да, здорово, что он забил, но на сегодня выделять не хочу никого. Владимир Галкин тоже держал нас в игре, здорово отыграл матч. Какие могут быть вопросы? Вы сами все видели, — сказал Заварухин во время пресс-конференции.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Владимир Галкин
Семен Вязовой
(00:00-58:12)
Семен Вязовой
(58:30-58:53)
14:37
Роман Горбунов
14:37
Максим Денежкин
14:37
Алексей Василевский
15:08
Джек Родуолд
15:44
Григорий Панин
20:23
Даниэль Спронг
(Джесси Блэкер, Владимир Галкин)
22:49
Даниэль Спронг
(Александр Шаров)
26:50
Александр Шаров
26:50
Девин Броссо
29:22
Роман Горбунов
29:22
Джек Родуолд
49:48
Семен Кизимов
49:48
Девин Броссо
50:41
Никита Трямкин
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит