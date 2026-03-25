В «Автомобилисте» уверены в исходе серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»

Форвард «Автомобилиста» Семен Кизимов поделился мнением, на чьей стороне будет победа в их серии с «Салаватом Юлаевым».
«У кого больше шансов в этой серии? Ну, я думаю, тут для них [»Салавата Юлаева«] без вариантов», — сказал Кизимов корреспонденту SportMail.
«Салават Юлаев» вышел в текущем сезоне плей-офф с пятого места на Востоке, однако в предыдущем чемпионате на Востоке регулярку команда завершала второй.
23 марта, в Екатеринбурге завершился первый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счетом 2:0.
Вторая встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0. На 18-й минуте первого периода Егор Сучков открыл счёт во встрече. Этот гол оказался единственным в матче.
Теперь счет в серии равный — 1−1, команды едут в Уфу.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Владимир Галкин
(00:00-58:25)
Семен Вязовой
16:13
Данил Романцев
17:28
Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Евгений Кулик)
33:06
Семен Кизимов
42:53
Владислав Ефремов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит