Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.03
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

В «Автомобилисте» уверены в исходе серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»

Счет серии ⅛ раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» — 1−1.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Автомобилист"

Форвард «Автомобилиста» Семен Кизимов поделился мнением, на чьей стороне будет победа в их серии с «Салаватом Юлаевым».

«У кого больше шансов в этой серии? Ну, я думаю, тут для них [»Салавата Юлаева«] без вариантов», — сказал Кизимов корреспонденту SportMail.

«Салават Юлаев» вышел в текущем сезоне плей-офф с пятого места на Востоке, однако в предыдущем чемпионате на Востоке регулярку команда завершала второй.

23 марта, в Екатеринбурге завершился первый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счетом 2:0.

Вторая встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0. На 18-й минуте первого периода Егор Сучков открыл счёт во встрече. Этот гол оказался единственным в матче.


Теперь счет в серии равный — 1−1, команды едут в Уфу.

Автомобилист
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
25.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11590 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Владимир Галкин
(00:00-58:25)
Семен Вязовой
1-й период
16:13
Данил Романцев
17:28
Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Евгений Кулик)
2-й период
33:06
Семен Кизимов
3-й период
42:53
Владислав Ефремов
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит