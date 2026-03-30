Вратаря «Магнитки» удалили до конца матча за колющий удар клюшкой

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин получил большой и дисциплинарный штраф (5+20) за колющий удар в выездном матче ⅛ финала Кубка Гагарина против «Сибири».
В настоящее время в игре продолжается овертайм при счете 0:0.
На 30-й минуте Смолин ткнул клюшкой нападающего новосибирской команды Илью Федотова на пятачке после остановки игры. Судьи выписали Александру большой и дисциплинарный штраф до конца игры за колющий удар. Позже арбитры изучили видео для подтверждения решения и оставили его в силе. Место в воротах занял Илья Набоков.
Напомним, сейчас счет в серии между командами 3−0. В случае победы, «Металлург» выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26 Александр Смолин провёл 35 матчей, в которых одержал 23 победы и один раз сыграл на ноль, отражая в среднем 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,33.