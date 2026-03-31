17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
2.11
X
3.85
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
П1
2.10
X
3.97
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
П1
2.10
X
4.09
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
П1
1.95
X
4.10
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
01.04
Баффало
:
Айлендерс
П1
1.85
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
01.04
Бостон
:
Даллас
П1
2.65
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
2.30
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.04
Коламбус
:
Каролина
П1
2.69
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
01.04
Питтсбург
:
Детройт
П1
2.56
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
01.04
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
П1
2.61
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
1.95
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
01.04
Флорида
:
Оттава
П1
3.25
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
П1
X
П2

«Динамо» уволит главного тренера после вылета из Кубка Гагарина

Вячеслав Козлов покинет пост главного тренера московского «Динамо» после вылета в первом раунде плей-офф КХЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Накануне «бело-голубые» дома уступили минскому «Динамо» (1:2 ОТ) и стали первой командой, вылетевшей из розыгрыша Кубка Гагарина, всухую проиграв серию первого раунда — 0−4.

По информации источника, руководство «Динамо» уже начало переговоры со специалистами из шорт-листа о возможном назначении главным тренером команды на следующий сезон.

Козлов возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года после отставки Алексея Кудашова, который работал с командой с апреля 2021 года. До этого 53-летний специалист входил тренерский штаб Кудашова.

Под руководством Козлова «Динамо» провело 46 матчей, в которых одержало 22 победы при 24 поражениях. В регулярном чемпионате команда финишировала на седьмом месте в Западной конференции, что стало ее худшим результатом с сезона-2017/18. Кроме того, «бело-голубые» впервые в своей истории всухую проиграли серию первого раунда плей-офф КХЛ.

Динамо М
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9377 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
3-й период
42:38
Игорь Ожиганов
Овертайм
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит