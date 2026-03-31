2-й период
Северсталь
1
:
Торпедо
3
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
1
:
Трактор
1
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
3
:
СКА
1
Хоккей. НХЛ
01.04
Баффало
:
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
01.04
Бостон
:
Даллас
Хоккей. НХЛ
01.04
Вашингтон
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
01.04
Коламбус
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
01.04
Питтсбург
:
Детройт
Хоккей. НХЛ
01.04
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
01.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
01.04
Флорида
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
01.04
Чикаго
:
Виннипег
Хоккей. НХЛ
01.04
Эдмонтон
:
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
Маскота «Салавата Юлаева» не пустили на арену «Автомобилиста»

Маскота «Салавата Юлаева» не пустили на домашнюю арену «Автомобилиста» на пятый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра проходит на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге.

«Из “Салавата Юлаева” нам прислали такой запрос с просьбой допустить маскота, приехавшего на игру. Мы им ответили, что считаем нахождение маскота нецелесообразным на матчах плей-офф во избежание провокаций. Причем мы своего маскота в Уфу на игры плей-офф тоже не возили. Мы их об этом уведомили. Мы им прислали официальный ответ. На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Все официально было сделано в рамках регламента», — сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Счет в серии до четырех побед 3−1 в пользу «Салавата Юлаева».