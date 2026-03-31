Маскота «Салавата Юлаева» не пустили на арену «Автомобилиста»

«Из “Салавата Юлаева” нам прислали такой запрос с просьбой допустить маскота, приехавшего на игру. Мы им ответили, что считаем нахождение маскота нецелесообразным на матчах плей-офф во избежание провокаций. Причем мы своего маскота в Уфу на игры плей-офф тоже не возили. Мы их об этом уведомили. Мы им прислали официальный ответ. На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Все официально было сделано в рамках регламента», — сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского клуба.