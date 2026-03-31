Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
01.04
Баффало
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.42
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
01.04
Бостон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
01.04
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.04
Коламбус
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.04
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
01.04
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
01.04
Флорида
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
01.04
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
01.04
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Виктор Козлов: «Не было равнодушных, все старались, бились»

Уфимцы не смогли завершить серию, проиграв 2:5 в Екатеринбурге.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги пятого матча серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

— Пропустили два быстрых гола, они исполнили неплохо большинство. Пытались выровнять ситуацию, но не смогли. Понравилось, что ребята придерживались плана, не было равнодушных, все старались, бились, но мы играем против серьёзной команды, поэтому готовимся к следующему матчу.

— Кажется, что, как и в первом матче серии, команда оказалась слишком эмоциональной. С чем это можно связать?

— Когда мы отвечали на стычки? Это хоккей.

— Какое повреждение у Евгения Кузнецова?

— Мы будем следить за его ситуацией. Когда он будет готов играть, он выйдет.

— Нужно ли было стартовать как-то по-другому? В чём ошибка «Салавата», что рано пропустили?

— Да ни в чём не ошиблись, мы играем против хорошей команды, которая тоже может исполнить.

— Почти 6 минут большинства было у вашей команды. Почему не удалось реализовать?

— Возможность была, играли и «6 на 4». Немного неправильно действовали, поэтому так вышло.

— У Александра Жаровского сегодня передача, но, кажется, что он пока не договаривает в плей-офф.

— Вы много ждёте от парня. Он 2007 года рождения, провел неплохо регулярку, и для него это тоже вызов. В прошлом плей-офф против него не так играли, как сейчас. Я считаю, что он движется в правильном направлении, — сказал Козлов во время пресс-конференции.

Автомобилист
5:2
2:0, 2:0, 1:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11704 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-59:33)
Семен Вязовой
(00:00-40:00)
Илья Коновалов
(40:00-44:16)
Илья Коновалов
(45:48-55:00)
Илья Коновалов
(c 55:24)
1-й период
01:46
Александр Шаров
(Кирилл Воробьев, Даниэль Спронг)
09:54
Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский, Анатолий Голышев)
19:15
Егор Сучков
2-й период
20:39
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Александр Шаров)
21:47
Девин Броссо
22:12
Семен Кизимов
22:12
Семен Кизимов
26:53
Максим Денежкин
28:54
Максим Осипов
39:04
Степан Хрипунов
(Ярослав Бусыгин, Анатолий Голышев)
39:45
Сергей Варлов
3-й период
42:04
Командный штраф
43:14
Ильдан Газимов
(Сергей Варлов, Артем Пименов)
44:16
Ярослав Бусыгин
55:00
Анатолий Голышев
55:24
Степан Хрипунов
(Максим Осипов)
55:55
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
12
8
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
