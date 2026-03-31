Заварухин — о крупной победе над «Салаватом»: Игроки услышали нас

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (5:2). Счет в серии 2−3 в пользу «Салавата Юлаева».
— Хорошее начало матча, понимали, что это эмоциональная игра. Игроки услышали нас, сыграли правильно, раскрепощённо в начале матча. Немного не понравился третий период, дали глоток воздуха сопернику, это не то, что мы хотели сделать. Победа есть победа, при колоссальной поддержке болельщиков приятно побеждать.
— Намного лучше заиграли без шайбы и в единоборствах. Что удалось поменять?
— Несильно что-то меняли. Наверное, выигрыш единоборств, выигрыш стыков. Не очень удачно действовали на вбрасываниях, в этом компоненте надо добавлять. Всей пятёркой нало работать, уделять этому больше внимания.
— Не давали и контратаки организовывать сопернику…
— Команда два периода правильно выполняла установку, не давали быстрым нападающим «СЮ» убегать, плотно сыграли против них при прессинге и построении обороны.
— У Хрипунова первый хет-трик в карьере. Можно сказать, что ему воздалось за старание?
— Молодчик, это очень приятно, отработал. За день до игры с ним говорил, показал кое-какие моменты, он здорово и эмоционально это воспринял. Каждый игрок должен быть джокером в команде, которая бьётся за высокие места.
— Что нужно поменять перед шестой игрой по сравнению с двумя прошлыми матчами в Уфе?
— Владеть шайбой — это основное, уделить внимание лидерам команды, более конкретно к ним отнестись, не позволять многое. Лидеры могут изменить игру, — сказал Заварухин во время пресс-конференции.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Евгений Аликин
(00:00-59:33)
Семен Вязовой
(00:00-40:00)
Илья Коновалов
(40:00-44:16)
Илья Коновалов
(45:48-55:00)
Илья Коновалов
(c 55:24)
01:46
Александр Шаров
(Кирилл Воробьев, Даниэль Спронг)
09:54
Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский, Анатолий Голышев)
19:15
Егор Сучков
20:39
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Александр Шаров)
21:47
Девин Броссо
22:12
Семен Кизимов
22:12
Семен Кизимов
26:53
Максим Денежкин
28:54
Максим Осипов
39:04
Степан Хрипунов
(Ярослав Бусыгин, Анатолий Голышев)
39:45
Сергей Варлов
42:04
Командный штраф
43:14
Ильдан Газимов
(Сергей Варлов, Артем Пименов)
44:16
Ярослав Бусыгин
55:00
Анатолий Голышев
55:24
Степан Хрипунов
(Максим Осипов)
55:55
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит