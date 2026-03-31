Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.42
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
01.04
Бостон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
01.04
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.04
Коламбус
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.04
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
01.04
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
01.04
Флорида
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
01.04
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
01.04
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
Заварухин — о крупной победе над «Салаватом»: Игроки услышали нас

Екатеринбургская команда взяла реванш у «Салавата Юлаева».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (5:2). Счет в серии 2−3 в пользу «Салавата Юлаева».

— Хорошее начало матча, понимали, что это эмоциональная игра. Игроки услышали нас, сыграли правильно, раскрепощённо в начале матча. Немного не понравился третий период, дали глоток воздуха сопернику, это не то, что мы хотели сделать. Победа есть победа, при колоссальной поддержке болельщиков приятно побеждать.

— Намного лучше заиграли без шайбы и в единоборствах. Что удалось поменять?
— Несильно что-то меняли. Наверное, выигрыш единоборств, выигрыш стыков. Не очень удачно действовали на вбрасываниях, в этом компоненте надо добавлять. Всей пятёркой нало работать, уделять этому больше внимания.

— Не давали и контратаки организовывать сопернику…
— Команда два периода правильно выполняла установку, не давали быстрым нападающим «СЮ» убегать, плотно сыграли против них при прессинге и построении обороны.

— У Хрипунова первый хет-трик в карьере. Можно сказать, что ему воздалось за старание?
— Молодчик, это очень приятно, отработал. За день до игры с ним говорил, показал кое-какие моменты, он здорово и эмоционально это воспринял. Каждый игрок должен быть джокером в команде, которая бьётся за высокие места.

— Что нужно поменять перед шестой игрой по сравнению с двумя прошлыми матчами в Уфе?
— Владеть шайбой — это основное, уделить внимание лидерам команды, более конкретно к ним отнестись, не позволять многое. Лидеры могут изменить игру, — сказал Заварухин во время пресс-конференции.

Автомобилист
5:2
2:0, 2:0, 1:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11704 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-59:33)
Семен Вязовой
(00:00-40:00)
Илья Коновалов
(40:00-44:16)
Илья Коновалов
(45:48-55:00)
Илья Коновалов
(c 55:24)
1-й период
01:46
Александр Шаров
(Кирилл Воробьев, Даниэль Спронг)
09:54
Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский, Анатолий Голышев)
19:15
Егор Сучков
2-й период
20:39
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Александр Шаров)
21:47
Девин Броссо
22:12
Семен Кизимов
22:12
Семен Кизимов
26:53
Максим Денежкин
28:54
Максим Осипов
39:04
Степан Хрипунов
(Ярослав Бусыгин, Анатолий Голышев)
39:45
Сергей Варлов
3-й период
42:04
Командный штраф
43:14
Ильдан Газимов
(Сергей Варлов, Артем Пименов)
44:16
Ярослав Бусыгин
55:00
Анатолий Голышев
55:24
Степан Хрипунов
(Максим Осипов)
55:55
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
12
8
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит