У игрока «Ак Барса» во время матча выпало электронное устройство

Нападающий казанского «Ак Барса» Радэль Замалтдинов потерял электронное устройство в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ против челябинского «Трактора».
Встреча проходит в Казани. Инцидент произошел в первом периоде.
На 12-й минуте судьи заметили на льду посторонний предмет — пульсометр, выпавший из амуниции кого-то из игроков «Ак Барса». По правилам КХЛ, наличие на игроке незаконного или опасного снаряжения карается малым штрафом. Удаление получил Замалтдинов.
Встреча между командами продолжается в момент написания новости. Счет пока 1:1. В случае победы «Ак Барса», клуб перейдет в следующий раунд плей-офф, победа «Трактора» позволит продолжить серию в Челябинске.
Это не первый случай, когда посторонние предметы оказываются на льду в матчах с участием «Ак Барса». В январе 2025 года в игре против омского «Авангарда» у защитника казанцев Никиты Дыняка выпал телефон.