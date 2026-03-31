У игрока «Ак Барса» во время матча выпало электронное устройство

Игрок получил двухминутный штраф.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий казанского «Ак Барса» Радэль Замалтдинов потерял электронное устройство в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ против челябинского «Трактора».

Встреча проходит в Казани. Инцидент произошел в первом периоде.

На 12-й минуте судьи заметили на льду посторонний предмет — пульсометр, выпавший из амуниции кого-то из игроков «Ак Барса». По правилам КХЛ, наличие на игроке незаконного или опасного снаряжения карается малым штрафом. Удаление получил Замалтдинов.

Встреча между командами продолжается в момент написания новости. Счет пока 1:1. В случае победы «Ак Барса», клуб перейдет в следующий раунд плей-офф, победа «Трактора» позволит продолжить серию в Челябинске.

Это не первый случай, когда посторонние предметы оказываются на льду в матчах с участием «Ак Барса». В январе 2025 года в игре против омского «Авангарда» у защитника казанцев Никиты Дыняка выпал телефон.