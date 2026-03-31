«Северсталь» проиграла «Торпедо» и завершила сезон

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл пятый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Торпедо». По итогам серии нижегородцы одержали победу со счетом 4−1 и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.
«Северсталь» забила первый гол в матче на девятой минуте — отличился Илья Рейнгардт. Через несколько минут нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв оформил дубль, забросив одну из шайб со штрафного броска. На старте второго периода Сергей Гончарук удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Данил Аймурзин сократил отставание в счете до минимума. Через минуту Гончарук оформил дубль голом в пустые ворота. На 59-й минуте Адам Лишка сделал счет 3:4.
«Северсталь» завершила выступление в текущем сезоне. «Торпедо» ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.
Андрей Козырев
Алексей Исаков
Александр Самойлов
(00:00-48:50)
Денис Костин
Александр Самойлов
(48:53-55:06)
Александр Самойлов
(55:56-56:19)
Александр Самойлов
(56:57-57:13)
Александр Самойлов
(57:48-58:16)
Александр Самойлов
(58:26-58:34)
08:42
Илья Рейнгардт
(Владимир Грудинин, Давид Думбадзе)
09:14
Владимир Ткачев
10:48
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Бобби Нарделла)
19:01
Егор Виноградов
23:24
Сергей Гончарук
(Владислав Фирстов, Бобби Нарделла)
36:23
Николай Чебыкин
36:23
Антон Силаев
48:53
Владислав Фирстов
55:56
Данил Аймурзин
(Янни Калдис, Михаил Ильин)
56:57
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Максим Летунов)
58:26
Адам Лишка
(Владислав Цицюра, Янни Калдис)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
