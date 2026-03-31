«Северсталь» проиграла «Торпедо» и завершила сезон

«Северсталь» забила первый гол в матче на девятой минуте — отличился Илья Рейнгардт. Через несколько минут нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв оформил дубль, забросив одну из шайб со штрафного броска. На старте второго периода Сергей Гончарук удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Данил Аймурзин сократил отставание в счете до минимума. Через минуту Гончарук оформил дубль голом в пустые ворота. На 59-й минуте Адам Лишка сделал счет 3:4.