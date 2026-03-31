«Северсталь» проиграла «Торпедо» и завершила сезон

«Торпедо» стало второй командой, вышедшей в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл пятый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Торпедо». По итогам серии нижегородцы одержали победу со счетом 4−1 и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

«Северсталь» забила первый гол в матче на девятой минуте — отличился Илья Рейнгардт. Через несколько минут нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв оформил дубль, забросив одну из шайб со штрафного броска. На старте второго периода Сергей Гончарук удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Данил Аймурзин сократил отставание в счете до минимума. Через минуту Гончарук оформил дубль голом в пустые ворота. На 59-й минуте Адам Лишка сделал счет 3:4.

«Северсталь» завершила выступление в текущем сезоне. «Торпедо» ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

Северсталь
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Исаков
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-48:50)
Денис Костин
Александр Самойлов
(48:53-55:06)
Александр Самойлов
(55:56-56:19)
Александр Самойлов
(56:57-57:13)
Александр Самойлов
(57:48-58:16)
Александр Самойлов
(58:26-58:34)
1-й период
08:42
Илья Рейнгардт
(Владимир Грудинин, Давид Думбадзе)
09:14
Владимир Ткачев
10:48
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Бобби Нарделла)
19:01
Егор Виноградов
2-й период
23:24
Сергей Гончарук
(Владислав Фирстов, Бобби Нарделла)
36:23
Николай Чебыкин
36:23
Антон Силаев
3-й период
48:53
Владислав Фирстов
55:56
Данил Аймурзин
(Янни Калдис, Михаил Ильин)
56:57
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Максим Летунов)
58:26
Адам Лишка
(Владислав Цицюра, Янни Калдис)
Статистика
Северсталь
Торпедо
Штрафное время
5
9
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит