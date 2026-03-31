«Разочарование полное». Ларионов — о вылете СКА из плей-офф Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о вылете из Кубка Гагарина после поражения в пятом матче серии от ЦСКА со счетом 2:6.
— Поздравляю ЦСКА с выходом в следующий раунд. Нашу команду с окончанием сезона, он был непростым. Были сложности с составом.
— Показалось, что в начале была тактика «Отдай Педану — что-нибудь получится». Был ли план Б?
— Здесь вопрос не про тактику, а про характер, желание и целостность команды, которая должна бороться до конца. Не все ребята сыграли свой матч. Не знаю, по каким причинам. Коледов и Уилсон вышли после травм, они делали всё, что могли. Молодые ребята провели хороший матч. Говорить о тактике сейчас неуместно. Разочарование полное. Мы приехали, чтобы привезти серию в Питер. До конца боролись. Момент, когда шайба была на линии ворот за шесть минут до конца… Была надежда как-то этот матч спасти. И к этому всё шло. Отскоки, подставления, голы коньком были всю серию. Нам тотально не везло в этих моментах.
— ЦСКА в матчах в Петербурге меньше удавалось лезть на пятак. Сегодня эта брешь вновь проявилась. Что произошло?
— Мы говорили об этом. Знаем, что ЦСКА живёт на тех бросках, тех помехах, умеет залезть вратарю под кожу. Предупреждали защитников и центральных, что нужно дать вратарю зону видимости. Не всегда всё получается. Четвёртый гол, который предрешил исход матча, снова был тем элементом, о котором вы говорите. Ошибки, которые были в обороне, нужно было исправить, но этого не произошло, — сказал Ларионов во время пресс-конференции.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
27:24
Сергей Калинин
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
