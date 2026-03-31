Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

«Разочарование полное». Ларионов — о вылете СКА из плей-офф Кубка Гагарина

Второй сезон подряд СКА выбывает после первого раунда плей-офф.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о вылете из Кубка Гагарина после поражения в пятом матче серии от ЦСКА со счетом 2:6.

— Поздравляю ЦСКА с выходом в следующий раунд. Нашу команду с окончанием сезона, он был непростым. Были сложности с составом.

— Показалось, что в начале была тактика «Отдай Педану — что-нибудь получится». Был ли план Б?
— Здесь вопрос не про тактику, а про характер, желание и целостность команды, которая должна бороться до конца. Не все ребята сыграли свой матч. Не знаю, по каким причинам. Коледов и Уилсон вышли после травм, они делали всё, что могли. Молодые ребята провели хороший матч. Говорить о тактике сейчас неуместно. Разочарование полное. Мы приехали, чтобы привезти серию в Питер. До конца боролись. Момент, когда шайба была на линии ворот за шесть минут до конца… Была надежда как-то этот матч спасти. И к этому всё шло. Отскоки, подставления, голы коньком были всю серию. Нам тотально не везло в этих моментах.

— ЦСКА в матчах в Петербурге меньше удавалось лезть на пятак. Сегодня эта брешь вновь проявилась. Что произошло?
— Мы говорили об этом. Знаем, что ЦСКА живёт на тех бросках, тех помехах, умеет залезть вратарю под кожу. Предупреждали защитников и центральных, что нужно дать вратарю зону видимости. Не всегда всё получается. Четвёртый гол, который предрешил исход матча, снова был тем элементом, о котором вы говорите. Ошибки, которые были в обороне, нужно было исправить, но этого не произошло, — сказал Ларионов во время пресс-конференции.

ЦСКА
6:2
2:1, 1:0, 3:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 10342 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
1-й период
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
2-й период
27:24
Сергей Калинин
3-й период
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит