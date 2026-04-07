«Автомобилист» уволил тренера после вылета из Кубка Гагарина

На прошлой неделе екатеринбуржцы завершили выступление в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде уфимскому «Салавату Юлаеву» (2−4).
«Мы благодарим Николая Николаевича за работу, преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече», — сказано в заявлении клуба.
Ожидается, что новым главным тренером «Автомобилиста» станет Алексей Кудашов, последние пять сезонов работавший в московском «Динамо».
Заварухин возглавил «Автомобилист» в ноябре 2021 года. Под его руководством клуб четырежды выходил в плей-офф. В сезоне-2023/24 «Автомобилист» стал бронзовым призером КХЛ, уступив в полуфинале плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина — магнитогорскому «Металлургу» (3−4). После этого клуб дважды вылетал в первом раунде.
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Семен Вязовой
(00:00-59:52)
Евгений Аликин
(00:00-80:43)
Семен Вязовой
(59:56-80:43)
02:39
Командный штраф
08:33
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов, Никита Зоркин)
16:24
Евгений Кузнецов
18:37
Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев)
27:05
Стефан Да Коста
29:22
Максим Денежкин
(Стефан Да Коста)
31:08
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Алексей Василевский)
37:52
Девин Броссо
42:10
Кирилл Воробьев
59:27
Роман Горбунов
(Семен Кизимов, Максим Осипов)
59:56
Евгений Кузнецов
(Егор Сучков, Шелдон Ремпал)
80:43
Шелдон Ремпал
(Евгений Кузнецов)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит