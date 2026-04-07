Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
П1
2.45
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
П1
1.88
X
4.40
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
08.04
Монреаль
:
Флорида
П1
1.75
X
4.60
П2
3.93
Хоккей. НХЛ
08.04
Нью-Джерси
:
Филадельфия
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
08.04
Оттава
:
Тампа-Бэй
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
08.04
Даллас
:
Калгари
П1
1.70
X
4.50
П2
4.29
Хоккей. НХЛ
08.04
Миннесота
:
Сиэтл
П1
1.65
X
4.70
П2
4.37
Хоккей. НХЛ
08.04
Сент-Луис
:
Колорадо
П1
3.04
X
4.20
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
08.04
Юта
:
Эдмонтон
П1
2.26
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
08.04
Анахайм
:
Нэшвилл
П1
2.10
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
08.04
Ванкувер
:
Вегас
П1
4.25
X
4.82
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

«Автомобилист» уволил тренера после вылета из Кубка Гагарина

Николай Заварухин покинул пост главного тренера «Автомобилиста». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Автомобилист"

На прошлой неделе екатеринбуржцы завершили выступление в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде уфимскому «Салавату Юлаеву» (2−4).

«Мы благодарим Николая Николаевича за работу, преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече», — сказано в заявлении клуба.

Ожидается, что новым главным тренером «Автомобилиста» станет Алексей Кудашов, последние пять сезонов работавший в московском «Динамо».

Заварухин возглавил «Автомобилист» в ноябре 2021 года. Под его руководством клуб четырежды выходил в плей-офф. В сезоне-2023/24 «Автомобилист» стал бронзовым призером КХЛ, уступив в полуфинале плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина — магнитогорскому «Металлургу» (3−4). После этого клуб дважды вылетал в первом раунде.

Салават Юлаев
4:3
1:1, 1:1, 1:1
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
2.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-59:52)
Евгений Аликин
(00:00-80:43)
Семен Вязовой
(59:56-80:43)
1-й период
02:39
Командный штраф
08:33
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов, Никита Зоркин)
16:24
Евгений Кузнецов
18:37
Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев)
2-й период
27:05
Стефан Да Коста
29:22
Максим Денежкин
(Стефан Да Коста)
31:08
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Алексей Василевский)
37:52
Девин Броссо
3-й период
42:10
Кирилл Воробьев
59:27
Роман Горбунов
(Семен Кизимов, Максим Осипов)
59:56
Евгений Кузнецов
(Егор Сучков, Шелдон Ремпал)
Овертайм
80:43
Шелдон Ремпал
(Евгений Кузнецов)
Статистика
Салават Юлаев
Автомобилист
Штрафное время
7
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит