Кудашов стал новым главным тренером «Автомобилиста»

Кудашов сменил на посту Николая Заварухина, который был уволен после вылета «Автомобилиста» из Кубка Гагарина.
— Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в «Автомобилисте» и желаем успешной работы у руля нашей команды, — говорится в заявлении.
Соглашение 54-летнего специалиста с клубом из Екатеринбурга рассчитано на два года.
Напомним, на прошлой неделе екатеринбуржцы завершили выступление в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 2−4.
Николай Заварухин возглавил «Автомобилист» в ноябре 2021 года. Под его руководством клуб четыре раза вышел в плей-офф. В сезоне-2023/24 «Автомобилист» стал бронзовым призером КХЛ, уступив в полуфинале плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина — магнитогорскому «Металлургу» (3−4). После этого клуб дважды вылетал в первом раунде.
Алексей Кудашов руководил московским «Динамо» с 2021 года. Специалист покинул пост главного тренера бело-голубых в ноябре 2025 года. В СМИ писали, что Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко. В прошлом сезоне Кудашов помог «Динамо» во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).