Кудашов стал новым главным тренером «Автомобилиста»



Алексей Кудашов руководил московским «Динамо» с 2021 года. Специалист покинул пост главного тренера бело-голубых в ноябре 2025 года. В СМИ писали, что Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко. В прошлом сезоне Кудашов помог «Динамо» во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).