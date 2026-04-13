Источник: СКА расстанется с лучшим бомбардиром команды

Прошедший сезон стал для СКА первым под руководством легендарного Игоря Ларионова. Команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф уступила московскому ЦСКА со счетом 1−4 в серии. Ларионов уже подтвердил, что останется на своем посту в сезоне-2026/27, чтобы продолжить начатую работу.