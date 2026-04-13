Источник: СКА расстанется с лучшим бомбардиром команды

Главной потерей станет Марат Хайруллин, лучший бомбардир команды в минувшем регулярном чемпионате КХЛ. Ранее сам игрок заявил, что намерен выйти на рынок свободных агентов и изучить предложения от всех клубов лиги, включая СКА. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 52 (19+33) очка в 72 матчах, добавив 3 (0+3) очка в пяти играх плей‑офф.
Михаил Воробьев покидает команду с результатом 33 (7+26) очка в 53 проведенных встречах, не отличившись в матчах на выбывание. Канадский защитник Маркус Филлипс завершил сезон с 15 (3+12) очками в 72 играх, два из которых (0+2) он заработал в плей‑офф.
Однако не все звезды команды отправятся на поиски новых вызовов. Самый высокооплачиваемый хоккеист клуба, американец Рокко Гримальди, продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. В минувшем чемпионате он набрал 36 (16+20) очков в 70 матчах.
— У него действующий контракт, и руководство клуба не видит оснований его разрывать, — приводит слова источника, близкого к ситуации, «Матч ТВ».
Прошедший сезон стал для СКА первым под руководством легендарного Игоря Ларионова. Команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф уступила московскому ЦСКА со счетом 1−4 в серии. Ларионов уже подтвердил, что останется на своем посту в сезоне-2026/27, чтобы продолжить начатую работу.