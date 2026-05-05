Решающий матч полуфинала Кубка Гагарина могут перенести

По информации источника, встреча, которая должна пройти в Ярославле может быть перенесена в Екатеринбург. Отмечается, что матч могут сыграть на домашней арене «Локомотива», но перенести на другую дату. Пока прорабатываются оба варианта. Седьмая игра серии запланирована на среду, 6 мая.