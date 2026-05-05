Решающий матч полуфинала Кубка Гагарина могут перенести

Седьмой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» может быть перенесен, сообщает Mash на спорте в телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, встреча, которая должна пройти в Ярославле может быть перенесена в Екатеринбург. Отмечается, что матч могут сыграть на домашней арене «Локомотива», но перенести на другую дату. Пока прорабатываются оба варианта. Седьмая игра серии запланирована на среду, 6 мая.

В шестом матче серии с омским «Авангардом» «Локомотив» ушел от поражения во втором овертайме и сравнял счет 3−3. На 97-й минуте матча победную шайбу забросил защитник ярославцев Рушан Рафиков (3:2 ОТ).

Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», который обыграл магнитогорский «Металлург» в серии со счетом 4−1.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — столичный ЦСКА (4−1). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ⅛ финала плей-офф ярославцы одолели московский «Спартак» (4−1), в четвертьфинале были сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−0).


