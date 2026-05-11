Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.05
Миннесота
:
Колорадо
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
В «Авангарде» заявили об отказе от масштабной перестройки

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о планах клуба на межсезонье после вылета из Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

По словам Сопина, руководство команды не планирует устраивать глобальную перестройку состава, однако в межсезонье «Авангард» может провести несколько крупных обменов.

«Не хочется никаких революций. Мы находимся в том периоде, когда нужны точечные усиления. Нужно понять, какие позиции требуют изменений, и закрыть эти вопросы без глобальной перестройки», — заявил Сопин на пресс-конференции, запись которой опубликована во «ВКонтакте» «Авангарда».

Также функционер отметил, что клуб ведет переговоры с хоккеистами, у которых заканчиваются контракты.

«У ряда лидеров будут серьезные повышения зарплат, поэтому возможны большие обмены. Сейчас у нас есть несколько недель, чтобы спокойно обсудить будущее игроков и принять решения», — добавил Сопин.

«Авангард» завершил сезон 6 мая, уступив ярославскому «Локомотиву» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой железнодорожников во втором овертайме со счетом 4:3.

Главным тренером омского клуба с ноября 2024 года является канадский специалист Ги Буше. В апреле он продлил контракт с командой до конца сезона-2026/27.

Локомотив
4:3
1:1, 1:2, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8370 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
1-й период
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
3-й период
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
Овертайм
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит