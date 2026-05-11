В «Авангарде» заявили об отказе от масштабной перестройки

По словам Сопина, руководство команды не планирует устраивать глобальную перестройку состава, однако в межсезонье «Авангард» может провести несколько крупных обменов.
«Не хочется никаких революций. Мы находимся в том периоде, когда нужны точечные усиления. Нужно понять, какие позиции требуют изменений, и закрыть эти вопросы без глобальной перестройки», — заявил Сопин на пресс-конференции, запись которой опубликована во «ВКонтакте» «Авангарда».
Также функционер отметил, что клуб ведет переговоры с хоккеистами, у которых заканчиваются контракты.
«У ряда лидеров будут серьезные повышения зарплат, поэтому возможны большие обмены. Сейчас у нас есть несколько недель, чтобы спокойно обсудить будущее игроков и принять решения», — добавил Сопин.
«Авангард» завершил сезон 6 мая, уступив ярославскому «Локомотиву» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой железнодорожников во втором овертайме со счетом 4:3.
Главным тренером омского клуба с ноября 2024 года является канадский специалист Ги Буше. В апреле он продлил контракт с командой до конца сезона-2026/27.
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
