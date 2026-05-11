Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
13.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.31
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
П1
X
П2

Буше подвел итоги сезона «Авангарда» после вылета из плей-офф

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда серьезно прибавила по ходу сезона, несмотря на поражение от «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Омский клуб завершил выступление в плей-офф КХЛ, уступив «Локомотиву» в полуфинальной серии со счетом 3−4.

По словам Буше, спустя несколько дней после вылета эмоции улеглись, что позволило более спокойно оценить сезон.

«Мы побили многие рекорды, игроки серьезно выросли и индивидуально, и как коллектив. Нельзя перечеркивать весь сезон из-за одного поражения», — заявил тренер, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.

Буше отметил, что «Авангарду» не хватило совсем немного для выхода в финал Кубка Гагарина.

«Порой нам не хватало удачи, сантиметров и буквально нескольких шагов, чтобы все сложилось иначе», — сказал канадский специалист.

Тренер также подчеркнул, что команда намерена усилить состав хоккеистами, способными выдерживать жесткую силовую борьбу.

Отдельно Буше поблагодарил болельщиков омского клуба за поддержку после возвращения команды из Ярославля.

«Когда мы вышли из аэропорта в два часа ночи и увидели столько людей, которые скандировали фамилии игроков, это были невероятные эмоции», — признался тренер.

Ги Буше возглавляет «Авангард» с ноября 2024 года. В апреле омский клуб продлил контракт с канадским специалистом до конца сезона-2026/27.

Локомотив
4:3
1:1, 1:2, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8370 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
1-й период
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
3-й период
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
Овертайм
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит