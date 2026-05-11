Буше подвел итоги сезона «Авангарда» после вылета из плей-офф

Омский клуб завершил выступление в плей-офф КХЛ, уступив «Локомотиву» в полуфинальной серии со счетом 3−4.
По словам Буше, спустя несколько дней после вылета эмоции улеглись, что позволило более спокойно оценить сезон.
«Мы побили многие рекорды, игроки серьезно выросли и индивидуально, и как коллектив. Нельзя перечеркивать весь сезон из-за одного поражения», — заявил тренер, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.
Буше отметил, что «Авангарду» не хватило совсем немного для выхода в финал Кубка Гагарина.
«Порой нам не хватало удачи, сантиметров и буквально нескольких шагов, чтобы все сложилось иначе», — сказал канадский специалист.
Тренер также подчеркнул, что команда намерена усилить состав хоккеистами, способными выдерживать жесткую силовую борьбу.
Отдельно Буше поблагодарил болельщиков омского клуба за поддержку после возвращения команды из Ярославля.
«Когда мы вышли из аэропорта в два часа ночи и увидели столько людей, которые скандировали фамилии игроков, это были невероятные эмоции», — признался тренер.
Ги Буше возглавляет «Авангард» с ноября 2024 года. В апреле омский клуб продлил контракт с канадским специалистом до конца сезона-2026/27.
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
