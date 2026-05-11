Губерниев назвал фаворита финала Кубка Гагарина

Финальная серия плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует 11 мая в Ярославле.
По мнению Губерниева, преимущество перед началом противостояния находится на стороне железнодорожников.
«Мне кажется, что шансов чуть больше у “Локомотива”. Команда набрала ход, поэтому “Ак Барсу” придется очень тяжело», — заявил Губерниев в интервью «Матч ТВ».
Комментатор отметил, что ярославцы подошли к финалу после тяжелой и эмоциональной серии против «Авангарда», тогда как казанский клуб получил больше времени на восстановление.
«У “Ак Барса” было чуть больше времени на подготовку, но “Локомотив” сейчас выглядит очень уверенно», — добавил Губерниев.
Также ведущий подчеркнул высокий уровень хоккея в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
«Наш хоккей в плей-офф прекрасен, команды преображаются. Пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев.
Первый матч серии пройдет в Ярославле и начнется в 14:30 по московскому времени.
Боб Хартли
Анвар Гатиятулин
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(00:00-59:07)
Тимур Билялов
(c 59:55)
21:02
Александр Радулов
(Егор Сурин, Максим Шалунов)
21:48
Максим Березкин
25:43
Артур Каюмов
32:13
Никита Кирьянов
35:06
Александр Барабанов
35:36
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
36:41
Илья Карпухин
38:54
Артур Каюмов
46:02
Рушан Рафиков
47:06
Митчелл Миллер
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
56:25
Илья Сафонов
56:31
Алексей Марченко
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
