«Трактор» объявил об уходе Корешкова с поста главного тренера

Пресс-служба хоккейного клуба «Трактор» объявила об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора» в ноябре 2025 года. 16 декабря 56-летний специалист был назначен на пост наставника клуба из Челябинска, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Команда начинала сезон под руководством канадца Бенуа Гру, покинувшего пост в ноябре. Соглашение с Корешковым действовало до 31 мая 2026 года.

«Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в заявлении «Трактора» на официальном сайте.

Под руководством Корешкова «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Команда уступила казанскому «Ак-Барсу» в первом раунде со счетом 1−4 в серии. По итогам регулярного чемпионата челябинский клуб стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее в КХЛ Евгений Корешков работал в СКА, ЦСКА и «Барысе».

В финале Кубка Гагарина встречаются ярославский «Локомотив» и «Ак-Барс». Первый матч состоялся 11 мая в Ярославле и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Вторая игра пройдет на домашней арене «железнодорожников» в среду, 13 мая.

Ак Барс
2:1
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8814 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-60:57)
Дмитрий Николаев
(00:00-60:57)
1-й период
00:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов)
05:25
Владимир Жарков
08:33
Радэль Замалтдинов
2-й период
33:20
Михал Чайковски
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
38:12
Нэйтан Тодд
3-й период
51:41
Джош Ливо
59:16
Андрей Светлаков
Овертайм
60:57
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
