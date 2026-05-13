«Трактор» объявил об уходе Корешкова с поста главного тренера

Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора» в ноябре 2025 года. 16 декабря 56-летний специалист был назначен на пост наставника клуба из Челябинска, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Команда начинала сезон под руководством канадца Бенуа Гру, покинувшего пост в ноябре. Соглашение с Корешковым действовало до 31 мая 2026 года.