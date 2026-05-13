«Трактор» объявил об уходе Корешкова с поста главного тренера

Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора» в ноябре 2025 года. 16 декабря 56-летний специалист был назначен на пост наставника клуба из Челябинска, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Команда начинала сезон под руководством канадца Бенуа Гру, покинувшего пост в ноябре. Соглашение с Корешковым действовало до 31 мая 2026 года.
«Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в заявлении «Трактора» на официальном сайте.
Под руководством Корешкова «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Команда уступила казанскому «Ак-Барсу» в первом раунде со счетом 1−4 в серии. По итогам регулярного чемпионата челябинский клуб стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее в КХЛ Евгений Корешков работал в СКА, ЦСКА и «Барысе».
В финале Кубка Гагарина встречаются ярославский «Локомотив» и «Ак-Барс». Первый матч состоялся 11 мая в Ярославле и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Вторая игра пройдет на домашней арене «железнодорожников» в среду, 13 мая.
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Тимур Билялов
(00:00-60:57)
Дмитрий Николаев
(00:00-60:57)
00:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов)
05:25
Владимир Жарков
08:33
Радэль Замалтдинов
33:20
Михал Чайковски
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
38:12
Нэйтан Тодд
51:41
Джош Ливо
59:16
Андрей Светлаков
60:57
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
