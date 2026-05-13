Челябинский «Трактор» возглавит бывший тренер сборной США

13 мая стало известно, что Евгений Корешков покинул пост главного тренера «Трактора». Его соглашение было рассчитано до 31 мая.
Накануне «Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший тренер «Айлендерс» Скотт Гордон станет новым наставником челябинской команды.
— Можете приоткрыть карты относительно фигуры нового наставника?
— Да, буквально на днях мы достигли договоренности со Скоттом Гордоном и сейчас остались лишь финальные штрихи.
— Почему выбор пал именно на этого специалиста?
— Мы учитывали его опыт и стиль работы. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. У него огромный опыт как у главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды. Все дальнейшие шаги по составу будут приниматься с учетом его мнения.
— Некоторые журналисты и эксперты будут говорить, что «Трактор» зациклен на иностранцах…
— Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Без каких-либо дополнительных ограничений. Главный тренер это ключевая позиция и важно, чтобы специалист был сильным. По развитию нашего тренерского корпуса в клубе тоже есть свои планы, — приводит слова Ивана Савина «РБ Спорт».
63-летний Гордон возглавлял «Айлендерс» с 2008-го по 2011 год. Также в НХЛ в качестве помощника он входил в тренерский штаб «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 специалист был главным тренером сборной США, а на ЧМ-2023 — ассистентом.