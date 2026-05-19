Иванов пропустит остаток финала Кубка Гагарина из-за травмы

Форвард получил повреждение в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Во втором периоде игрок казанского клуба Дмитрий Кателевский въехал в Иванова, после чего хоккеист «Локомотива» схватился за правый голеностоп и покинул лед в сопровождении врачей.