Иванов пропустит остаток финала Кубка Гагарина из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Форвард получил повреждение в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Во втором периоде игрок казанского клуба Дмитрий Кателевский въехал в Иванова, после чего хоккеист «Локомотива» схватился за правый голеностоп и покинул лед в сопровождении врачей.
По информации источника, 26-летний форвард пропустит оставшиеся матчи финальной серии. На данный момент счет в противостоянии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» — 2−2.
В нынешнем розыгрыше плей-офф FONBET КХЛ Иванов провел 20 матчей, набрав 9 очков — 4 шайбы и 5 результативных передач. Среднее игровое время хоккеиста составляло 17 минут 48 секунд.
