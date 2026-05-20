Воробьев заявил, что «Локомотив» включил чемпионский режим

Российский тренер Илья Воробьев прокомментировал победу «Локомотива» над «Ак Барсом» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Встреча завершилась победой ярославской команды со счетом 4:1. После этого «Локомотив» повел в серии до четырех побед — 3−2.
«В первые десять минут “Ак Барс” был лучше. “Локомотив” не нанес ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим. 48 минут показывали фантастический хоккей — выиграли всю силовую борьбу и протыки», — сказал Воробьев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Следующий матч финальной серии пройдет в Казани. В случае победы «Локомотив» станет обладателем Кубка Гагарина.
«Ак Барсу» для продолжения борьбы необходимо выиграть шестую встречу и перевести серию в седьмой матч.