Губерниев оценил шансы «Ак Барса» в финале КХЛ

Во вторник ярославский клуб дома обыграл казанскую команду со счетом 4:1 в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. «Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3−2.
«Мне казалось, что “Локомотив” перед прошлой игрой немножко подсел физически, но практика показала, что люди не просто восстановились, но еще и прибавили. Если они продолжат играть в том же духе, связывая “Ак Барс” по рукам и ногам и реализовывая свои моменты, у “Ак Барса” шансов нет», — заявил Губерниев.
По мнению комментатора, казанскому клубу необходимо прибавлять, несмотря на прогресс по сравнению с регулярным чемпионатом.
«“Ак Барсу” нужно еще прибавить. По сравнению с “регуляркой” в плей-офф он уже прибавил очень сильно, но нужно еще прибавлять и надеяться, что Билялов будет совершать чудо», — добавил Губерниев.
Следующий матч финальной серии пройдет в четверг в Казани. Победа позволит «Локомотиву» завоевать Кубок Гагарина.