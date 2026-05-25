В Ярославле в честь «Локомотива» назовут улицу или площадь

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4−2 в финальной серии и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
— Сегодня чествуем наш «Локомотив», который стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. На Советской площади Ярославля состоялся масштабный праздник, который собрал не менее 8 тысяч болельщиков. Мы не просто чемпионы — мы чемпионы два года подряд!
Приняли еще одно важное решение. В честь «Локомотива» будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона.
Еще раз поздравляю команду, руководство клуба, тренерский штаб, главного партнера — Российские железные дороги и всех болельщиков.
И в финале могу твердо заявить: кто чемпионы? Мы — чемпионы, — написал Евраев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Локомотив» стал четвертой командой в истории КХЛ после «Ак Барса» (2009, 2010), московского «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023), которой удалось выиграть два Кубка Гагарина подряд. До этого ярославцы не могли выиграть КХЛ на протяжении 16 лет.
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит