В Ярославле в честь «Локомотива» назовут улицу или площадь

— Сегодня чествуем наш «Локомотив», который стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. На Советской площади Ярославля состоялся масштабный праздник, который собрал не менее 8 тысяч болельщиков. Мы не просто чемпионы — мы чемпионы два года подряд!



Приняли еще одно важное решение. В честь «Локомотива» будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона.



Еще раз поздравляю команду, руководство клуба, тренерский штаб, главного партнера — Российские железные дороги и всех болельщиков.



И в финале могу твердо заявить: кто чемпионы? Мы — чемпионы, — написал Евраев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».