Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Венгрия
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Норвегия
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Великобритания
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Италия
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Колорадо
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
1
:
Канада
5
В Ярославле в честь «Локомотива» назовут улицу или площадь

В честь победителя Кубка Гагарина ярославского «Локомотива» будет названа площадь или улица города. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Источник: РИА "Новости"

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4−2 в финальной серии и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

— Сегодня чествуем наш «Локомотив», который стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. На Советской площади Ярославля состоялся масштабный праздник, который собрал не менее 8 тысяч болельщиков. Мы не просто чемпионы — мы чемпионы два года подряд!

Приняли еще одно важное решение. В честь «Локомотива» будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона.

Еще раз поздравляю команду, руководство клуба, тренерский штаб, главного партнера — Российские железные дороги и всех болельщиков.

И в финале могу твердо заявить: кто чемпионы? Мы — чемпионы, — написал Евраев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Локомотив» стал четвертой командой в истории КХЛ после «Ак Барса» (2009, 2010), московского «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023), которой удалось выиграть два Кубка Гагарина подряд. До этого ярославцы не могли выиграть КХЛ на протяжении 16 лет.

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит