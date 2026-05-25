«Торпедо» передало ЦСКА права на игрока НХЛ Егора Замулу

ЦСКА и «Торпедо» совершили обмен, сообщает пресс-служба армейцев. Московский клуб получил права на защитника Егора Замулу, отдав взамен права на форварда Георгия Меркулова и денежную компенсацию.
Егор Замула с 2020 года выступает в НХЛ. Сезон-2025/26 россиянин начал в «Филадельфия Флайерз», а в начале января подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Всего защитник провел в лиге 188 матчей и набрал 43 (8+35). Также Замула является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года в составе сборной России. Георгий Меркулов с 2019 года играет в системе «Бостон Брюинз». На его счету 11 матчей в НХЛ.
ЦСКА и «Торпедо» в сезоне-2025/26 дошли до второго раунда Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» (1−4) и «Металлургу» (1−4), соответственно.