«Торпедо» передало ЦСКА права на игрока НХЛ Егора Замулу

ЦСКА выменял у «Торпедо» права на защитника Егора Замулу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Торпедо» совершили обмен, сообщает пресс-служба армейцев. Московский клуб получил права на защитника Егора Замулу, отдав взамен права на форварда Георгия Меркулова и денежную компенсацию.

Егор Замула с 2020 года выступает в НХЛ. Сезон-2025/26 россиянин начал в «Филадельфия Флайерз», а в начале января подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Всего защитник провел в лиге 188 матчей и набрал 43 (8+35). Также Замула является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года в составе сборной России. Георгий Меркулов с 2019 года играет в системе «Бостон Брюинз». На его счету 11 матчей в НХЛ.

ЦСКА и «Торпедо» в сезоне-2025/26 дошли до второго раунда Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» (1−4) и «Металлургу» (1−4), соответственно.