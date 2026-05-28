КХЛ ждет переезда ЦСКА и «Спартака» на новые арены до 2029 года

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о планах строительства новых арен для двух московских клубов лиги.
«Приблизительно в 2028 и 2029 годах ждём новые арены у ЦСКА и “Спартака”. В апреле я был в Нижнем Новгороде, и нам заверили, что всё будет готово к началу сезона. В июле отправим туда комиссию, чтобы при необходимости помочь устранить недочёты и доработать отдельные моменты», — приводит слова Морозова корреспондент Sport24
Континентальная хоккейная лига запланировала старт следующего сезона 5сентяюря 2026 года. Чемпоном прошедшего чемпионата стал «Локомотив», обыгравший «Ак Барс» в финале.
«Спартак» домашние матчи проводит в «Мегаспорте», ЦСКА — на ЗИЛе. В четверг в Барвихе состоялось ежегодное совещание руководителей клубов с менеджментом КХЛ.