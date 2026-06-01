«Торпедо» обменяло нападающего Василия Атанасова в СКА

Нижегородское «Торпедо» и петербургский СКА совершили обмен хоккеистами. В расположение армейского клуба переходят нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варлаков. Взамен нижегородцы получили форварда Матвея Полякова и денежную компенсацию, сумма которой, по имеющимся данным, составила 50 миллионов рублей.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 23-летний Атанасов набрал 36 очков в 62 матчах, а в плей-офф добавил на свой счет еще 4 балла. 21-летний Поляков вошел в тройку номинантов на приз лучшему новичку лиги, записав на свой счет 29 очков в 63 играх регулярки.
Защитник Арсений Варлаков большую часть прошедшего сезона провел в Высшей хоккейной лиге за команду «Торпедо-Горький», где в 49 встречах набрал 19 очков.
23-летний Атанасов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2022 году в составе «Торпедо». За 226 матчей в нижегородской команде нападающий набрал 132 (71+61) очка.