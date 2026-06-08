Экс-тренеры «Спартака» войдут в штаб Ларионова в СКА

Миронов уже работал помощником Ларионова в прошлом сезоне. В КХЛ он возглавлял тольяттинскую «Ладу», молодежку ЦСКА (выиграл с ней Кубок Харламова в 2017 году) и чеховскую «Звезду» (ВХЛ), а также нижнекамский «Нефтехимик» и московский «Спартак» и входил в штаб челябинского «Трактора». Епанчинцев работал с «Сибирью», «Спартаком», «Югрой» и «Амуром». 6 ноября 2025 года был назначен главным тренером тульского клуба «АКМ» (ВХЛ), а уже в апреле покинул тренерский штаб команды.