Экс-тренеры «Спартака» войдут в штаб Ларионова в СКА

«Епанчинцев войдет в тренерский штаб СКА, контракт с ним будет заключен на год. Помогать ему будут Миронов и еще один тренер, поиски которого ведутся в данный момент», — заявил источник.
Сам Епанчинцев подтвердил информацию в разговоре с «Матч ТВ». «Я войду в тренерский штаб Игоря Николаевича Ларионова с нового сезона. Я бывший нападающий, поэтому отвечать буду за игру форвардов, большинства, меньшинства, но с Игорем Николаевичем мы это еще обсудим», — сказал Епанчинцев.
Миронов уже работал помощником Ларионова в прошлом сезоне. В КХЛ он возглавлял тольяттинскую «Ладу», молодежку ЦСКА (выиграл с ней Кубок Харламова в 2017 году) и чеховскую «Звезду» (ВХЛ), а также нижнекамский «Нефтехимик» и московский «Спартак» и входил в штаб челябинского «Трактора». Епанчинцев работал с «Сибирью», «Спартаком», «Югрой» и «Амуром». 6 ноября 2025 года был назначен главным тренером тульского клуба «АКМ» (ВХЛ), а уже в апреле покинул тренерский штаб команды.
Ранее в тренерский штаб Ларионова входил Леонид Тамбиев. Он покинул СКА и в конце апреля был назначен на пост главного тренера московского «Динамо».
По итогам завершившегося сезона СКА занял пятое место в Западной конференции. В плей-офф команда уступила ЦСКА в ⅛ финала (1−4 в серии) и выбыла из борьбы за Кубок Гагарина. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.