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«Спартак» объявил о подписании контракта с Максимом Комтуа

Канадский нападающий Максим Комтуа подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соглашение Максима Комтуа со «Спартаком» рассчитано на один год, до конца сезона-2026/2027. Хоккеист будет выступать под 10-м номером.

27-летний канадец Максим Комтуа выступал за московское «Динамо» с сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне на счету нападающего 57 матчей и 34 (19+15) набранных очка. «Спартак» получил Комтуа в обмен на нападающего Никиту Коростелева, который отправился в «Динамо».

В сезоне-2025/2026 «красно-белые» заняли восьмое место в Западной конференции и не прошли дальше первого раунда Кубка Гагарина.