«Спартак» объявил о подписании контракта с Максимом Комтуа

Соглашение Максима Комтуа со «Спартаком» рассчитано на один год, до конца сезона-2026/2027. Хоккеист будет выступать под 10-м номером.
27-летний канадец Максим Комтуа выступал за московское «Динамо» с сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне на счету нападающего 57 матчей и 34 (19+15) набранных очка. «Спартак» получил Комтуа в обмен на нападающего Никиту Коростелева, который отправился в «Динамо».
В сезоне-2025/2026 «красно-белые» заняли восьмое место в Западной конференции и не прошли дальше первого раунда Кубка Гагарина.