«Спартак» объявил о подписании контракта с Максимом Комтуа

27-летний канадец Максим Комтуа выступал за московское «Динамо» с сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне на счету нападающего 57 матчей и 34 (19+15) набранных очка. «Спартак» получил Комтуа в обмен на нападающего Никиту Коростелева, который отправился в «Динамо».