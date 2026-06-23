СМИ: Барабанов перейдет в «Автомобилист», зарплата составит 124 млн

По информации «СЭ», форвард Александр Барабанов решил продолжить карьеру в «Автомобилисте». Ожидается, что в новом клубе он станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.



Зарплата 32-летнего нападающего должна составить 124 миллиона рублей. Из этой суммы 90−95 миллионов рублей будут включены в оклад, а оставшаяся часть будет оформлена как рекламные выплаты, которые не учитываются под потолком зарплат.



В прошлом сезоне Барабанов сыграл за «Ак Барс» 63 матча и набрал 51 очко — 21 гол и 30 результативных передач. В Кубке Гагарина-2026 на его счету 16 очков — 6 шайб и 10 ассистов.



Ранее форвард выступал за «Сан-Хосе», «Торонто» и СКА. Напомним, «Автомобилист», завершивший сезон в первом же раунде Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым», ранее попрощался со Стефаном Да Костой, который выступал за клуб 6 сезонов.