Защитник Илья Карпухин заключил контракт с «Автомобилистом»

Карпухину 27 лет, он выступал за «Ак Барс» с августа 2025 года. В прошедшем сезоне защитник в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 23 очка (9 голов + 14 результативных передач). В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 20 играх. В КХЛ Карпухин также выступал за челябинский «Трактор» и петербургский СКА.