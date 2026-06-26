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Защитник Илья Карпухин заключил контракт с «Автомобилистом»

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ильей Карпухиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. Ранее стало известно, что Карпухин по истечении контракта покинул казанский «Ак Барс».

Карпухину 27 лет, он выступал за «Ак Барс» с августа 2025 года. В прошедшем сезоне защитник в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 23 очка (9 голов + 14 результативных передач). В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 20 играх. В КХЛ Карпухин также выступал за челябинский «Трактор» и петербургский СКА.

В сезоне-2025/26 Карпухин вместе с «Ак Барсом» стал серебряным призером Кубка Гагарина.