Нападающий Глотов перешел из «Трактора» в СКА

28-летний нападающий выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. За этот период он поиграл за СКА, «Сочи» и «Трактор». Всего в КХЛ на счету Василия Глотова 387 матчей и 206 (92+114) очков при показателе полезности «+42».