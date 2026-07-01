Нападающий Глотов перешел из «Трактора» в СКА

«Вася, спасибо за яркую игру в черно-белой форме, желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении челябинскойго «Трактора».
28-летний нападающий выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. За этот период он поиграл за СКА, «Сочи» и «Трактор». Всего в КХЛ на счету Василия Глотова 387 матчей и 206 (92+114) очков при показателе полезности «+42».
В прошедшем сезоне в составе «Трактора» нападающий провел 69 игр, забросил 13 шайб и отдал 26 результативных передач. Челябинцы заняли шестое место в Восточной конференции КХЛ и не прошли дальше первого раунда Кубка Гагарина.
СКА в сезоне-2025/2026 стал пятым в Западной конференции и также выбыл из розыгрыша за трофей первого раунда плей-офф.