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Нападающий Глотов перешел из «Трактора» в СКА

Нападающий Василий Глотов перешёл в СКА в результате обмена из «Трактора». Челябинская команда получила за хоккеиста денежную компенсацию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вася, спасибо за яркую игру в черно-белой форме, желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении челябинскойго «Трактора».

28-летний нападающий выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. За этот период он поиграл за СКА, «Сочи» и «Трактор». Всего в КХЛ на счету Василия Глотова 387 матчей и 206 (92+114) очков при показателе полезности «+42».

В прошедшем сезоне в составе «Трактора» нападающий провел 69 игр, забросил 13 шайб и отдал 26 результативных передач. Челябинцы заняли шестое место в Восточной конференции КХЛ и не прошли дальше первого раунда Кубка Гагарина.

СКА в сезоне-2025/2026 стал пятым в Западной конференции и также выбыл из розыгрыша за трофей первого раунда плей-офф.